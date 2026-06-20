محمد بن راشد يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" برئاسة ثاني الزيودي

دبي في 20 يونيو/ وام/ اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من سعادة أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، ومحمد علي الكمالي الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد شرف المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وسعادة الشيخ سلطان بن محمد النعيمي مدير عام دائرة الميناء والجمارك بإمارة عجمان، وسعادة الشيخ عمر بن صقر القاسمي مدير تنفيذي، مكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة، وسعادة مريم عبدالله المطروشي نائب مدير الدائرة المالية للشؤون المالية الحكومية بإمارة الفجيرة، ومحمد المرزوقي الرئيس التنفيذي في بنك HSBC، الإمارات العربية المتحدة، وعمر الأمين الرئيس التنفيذي لشركة "أورينت للتأمين"، ورولا أبو منه الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وبارت بارتين عضو اللجنة التنفيذية في مجموعة Coface.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة يُعد خطوة مهمة لمواصلة تطوير سياستها وأعمالها، والعمل على تحقيق المستهدفات المؤسسية لتسهيل تدفق الصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.

وقال إن المجلس بما يتضمنه من كوادر قيادية وخبرات تخصصية في مختلف القطاعات سيعمل بتفانٍ وإخلاص على تحقيق رؤية ورسالة الشركة في تمكين الصادرات المحلية ودعم التجارة الخارجية غير النفطية، بما يُعزز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويخدم المسيرة التنموية للدولة.

وأضاف معاليه أنه بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولة الإمارات قدماً في ترسيخ حضورها كأحد أبرز أقطاب التجارة والتصدير وإعادة التصدير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية وتماشياً مع رؤيتنا، ستواصل الشركة الإسهام في النمو المستدام لأنشطة التجارة الخارجية غير النفطية والتصدير وإعادة التصدير باعتبارها محركات للتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عبر توطيد شراكاتنا الإستراتيجية وتعزيز حلولنا وبرامجنا في تأمين الصادرات وتمويل التجارة، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية والتجارية الوطنية لدولة الإمارات.

بدورها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة يشكل خطوة مهمة في مسيرتها، حيث يزخر مجلس الإدارة الجديد بقيادات ذات خبرات مهمة في مجال العمل الحكومي، وفي عدد من القطاعات المالية والاستثمارية والمصرفية والائتمانية، بقيادة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وستواصل الشركة ترسيخ دورها كمحركٍ رئيسي لنمو التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، تماشياً مع مستهدفات الدولة في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه.