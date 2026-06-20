شرطة الشارقة: 99.7% نسبة الشعور بالأمان في الإمارة خلال 2025

الشارقة في 20 يونيو/ وام/ حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة نسبة 99.7% في مؤشر الشعور بالأمان خلال عام 2025 ، ما يعكس نجاح الرؤية التنموية الشاملة التي تنتهجها الإمارة برؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي أسهمت في تعزيز المنظومة الأمنية وتوفير الممكنات والقدرات التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية الأمنية بما رسخ بيئة آمنة مستقرة تعزز جودة الحياة وترتقي بمستويات الرفاه المجتمعي.

وقال سعادة اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، إن النتائج المتقدمة التي حققتها إمارة الشارقة في مؤشرات جودة الحياة الصادرة عن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، تجسد فاعلية السياسات الأمنية والوقائية وكفاءة منظومة العمل المؤسسي، وتعكس مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية والشراكة الفاعلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، الأمر الذي عزز الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.

وأكد مواصلة تطوير المنظومة الأمنية والبناء على المكتسبات المتحققة بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية لحكومة الشارقة ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم أمناً واستقراراً.

جاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الاجتماع الخامس لمجلس القيادة العليا لعام 2026 بحضور أعضاء المجلس من مديري العموم ونوابهم ومديري الإدارات وأصحاب الاختصاص، حيث استعرض المجلس نتائج مؤشرات جودة الحياة الصادرة عن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة للعام الماضي.

وأظهرت المؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية لشرطة الشارقة، مستويات أداء متقدمة انعكست على تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ورفع مستويات الأمن المجتمعي والمروري وترسيخ الشعور بالأمان والثقة في الخدمات الأمنية المقدمة، حيث بلغ مؤشر الشعور بالأمان خلال النهار 99,8%، فيما بلغ مؤشر الشعور بالأمان عند التواجد في المنزل ليلاً 99,7%، وسجلت نسبة الشعور بالأمان عند التجوال وحيداً خارج المنزل ليلاً 98.7%.

كما حقق مؤشر رضا المجتمع عن دور القيادة العامة لشرطة الشارقة في الوقاية من الجريمة نسبة 99%، فيما بلغت نسبة الثقة في قدرة القيادة على ضبط الجريمة والمجرمين 99%، وسجل مؤشر الرضا عن سرعة الاستجابة في دعم ضحايا الجرائم ومساعدتهم 99%، في حين بلغت نسبة الرضا عن الجهود الاستباقية للحد من الظواهر الاجتماعية ومسببات القلق 97%.

واستعرض الاجتماع نتائج مؤشرات الأداء المروري، إذ أظهرت الإحصاءات انخفاضاً بنسبة 16% في معدل الوفيات المرورية لكل 100 ألف نسمة خلال عام 2025، كما حُققت نسبة استجابة بلغت 100% لجميع الحالات الطارئة ضمن الأوقات المحددة، بما يؤكد كفاءة أنظمة الطوارئ وجاهزية الكوادر الميدانية للتعامل السريع مع البلاغات ويعكس نجاح الجهود المتواصلة في تعزيز السلامة المرورية ورفع مستويات الوقاية والحد من الحوادث الجسيمة.

وبلغت نسبة الرضا عن دور شرطة الشارقة في حماية الكيان الأسري والتعامل مع المشكلات الأسرية بفاعلية 98%، وسجل مؤشر رضا المجتمع عن اهتمامها بعائلات الضحايا وذويهم وتقديم الدعم الكافي لهم 97%، الأمر الذي يجسد نهج شرطة الشارقة الإنساني وحرصها على تعزيز التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي بما يسهم في دعم الأمن وجودة الحياة في إمارة الشارقة.

كما اطّلع المجلس على عدد من مؤشرات المسؤولية المجتمعية التي عكست مستوى الثقة المجتمعية بالجهود والمبادرات التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث بلغت نسبة رضا المجتمع عن جهود القيادة في مجال المسؤولية المجتمعية 98.5%، فيما سجلت نسبة رضا المجتمع عن جهود القيادة العامة في الاهتمام بكبار السن وأصحاب الهمم 99%.0

وبلغت نسبة رضا المجتمع عن جهود القيادة ومبادراتها في مجالات البيئة والصحة والسلامة 98%، ونسبة مشاركة القيادة في الأعمال التطوعية والمبادرات الإنسانية والبرامج الرياضية والثقافية والمناسبات العامة والخاصة دعماً للمجتمع 98%، في حين بلغت نسبة رضا المجتمع عن مشاركة القيادة في مختلف وسائل الإعلام للتعريف بإنجازاتها ومبادراتها المجتمعية 94%.

وأكد سعادة اللواء ابن عامر، في ختام الاجتماع ، أهمية مواصلة مسيرة التطوير والتحسين المستمر والبناء على المؤشرات الإيجابية والنتائج المتحققة لإطلاق مبادرات نوعية وخدمات أكثر كفاءة ومرونة واستباقية بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات وحكومة الشارقة ويعزز مكانة الإمارة نموذجاً رائداً في الأمن والاستقرار وجودة الحياة.