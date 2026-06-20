سفير الدولة لدى الصين يكرّم الجهات الإماراتية المشاركة في "معرض بكين للكتاب"

بكين في 20 يونيو/ وام/ أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، بالنجاح الذي حققته مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، مؤكداً أن المشاركة عكست المكانة المتنامية للدولة على الساحة الثقافية الدولية، وأسهمت في تعزيز جسور الحوار والتبادل الثقافي بين الإمارات والصين.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء تكريمية أقامها معاليه على شرف الجهات والمؤسسات الإماراتية والكتّاب والناشرين والمبدعين المشاركين في برنامج دولة الإمارات ضيف الشرف بالمعرض، بحضور ممثلي المؤسسات الثقافية والإعلامية والأكاديمية المشاركة.

وأكد معاليه أن مشاركة الدولة في المعرض جسدت رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الثقافة بوصفها جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب، ودعامة رئيسية لتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المعرفة والتفاهم المتبادل، مشيراً إلى أن ما شهدته الفعاليات من إقبال وتفاعل يعكس الاهتمام المتزايد بالثقافة الإماراتية وتجربتها التنموية والثقافية.

وقال إن اختيار دولة الإمارات ضيف شرف المعرض يعكس عمق العلاقات الإماراتية الصينية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، لاسيما الثقافية والمعرفية، في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.

وشهد "البيت الإماراتي"، الذي مثّل المنصة الرئيسة للمشاركة الإماراتية في المعرض، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية والتراثية، استعرضت من خلاله المؤسسات الوطنية ملامح المشهد الثقافي الإماراتي وتجربته في دعم النشر والترجمة والصناعات الإبداعية، إلى جانب إبراز عناصر التراث الإماراتي وتعزيز التبادل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية.

وخلال المناسبة، كرّم معالي السفير الجهات والمؤسسات المشاركة تقديراً لإسهاماتها في إنجاح مشاركة دولة الإمارات ضيف شرف المعرض، ولدورها في إبراز الهوية الثقافية الوطنية وتعزيز حضورها على الساحة الثقافية الدولية.

وضم الوفد الإماراتي المشارك ممثلين عن عدد من الجهات الثقافية والإعلامية والأكاديمية والوطنية إلى جانب عدد من المبدعين والفرق التراثية الإماراتية.

وتختتم دولة الإمارات غداً مشاركتها ضيف شرف الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، بعد خمسة أيام من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي عكست ثراء المشهد الثقافي الإماراتي، وأسهمت في تعزيز الحوار الحضاري والتبادل المعرفي بين البلدين، بما يرسخ مكانة الدولة شريكاً ثقافياً فاعلاً على المستوى الدولي ويعزز البعد الثقافي للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.