غداً .. 5 مواجهات قوية في الجولة الثانية من مونديال 2026

عواصم في 20 يونيو/وام/ تتواصل غداً منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بإقامة 5 مباريات ضمن الجولة الثانية للمجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط أهمية متزايدة بهذه الجولة في رسم ملامح المتأهلين إلى دور الـ32.

ففي المجموعة الخامسة تتجه الأنظار نحو المباراة التي تجمع منتخب ألمانيا مع كوت ديفوار، والتي تقام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات في ملعب بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتطلع المنتخب الألماني بقيادة مدربه جوليان ناغلسمان إلى بلوغ دور الـ32، مدعّماً بفوزه العريض في الجولة الأولى على كوراساو 7-1.

ويعتمد منتخب ألمانيا تحت قيادة المدرب جوليان ناغلسمان على أسلوب تكتيكي مرن يميل إلى خطة 4-2-3-1، وذلك بقائمة تضم نخبة من اللاعبين مثل جوشوا كيميتش، والمهاجم الشاب جمال موسيالا، والحارس المخضرم مانويل نوير الذي يخوض بطولته الخامسة، وكذلك صانع الألعاب فلوريان فيرتز، والمهاجم كاي هافيرتس، والمدافع أنطونيو روديغر.

أما منتخب كوت ديفوار، والفائز في الجولة الأولى على الإكوادور، فيعتمد بقيادة مدربه على خطة 4-3-3، مدعّماً بمجموعة مميزة من النجوم مثل غيسلان كونان، وويلفريد سينغو، وغيلا دوي، وإيفان نديكا ركيزة الدفاع الإيفواري، إضافةً إلى القائد فرانك كيسي في خط الوسط.

وضمن المجموعة ذاتها يلتقي منتخبا الإكوادور وكوراساو الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت الإمارات، على ملعب كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما يعاني الخسارة في الجولة الأولى، ويتطلعان إلى فوز أول في النسخة الحالية من المونديال.

ويعتمد الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مدرب منتخب الإكوادور أسلوباً تكتيكياً يقوم على الشراسة الدفاعية، والضغط العالي لاسترجاع الكرة، والاعتماد على خط وسط قوي ومحوري.

أما الهولندي ديك أدفوكات مدرب كوراساو، فيفضل طريقة لعب تعتمد على الواقعية التكتيكية، مستفيداً من خبرته الطويلة في المزج بين أسلوب الكرة الهجومية الهولندية وإغلاق المساحات.

وضمن المجموعة السادسة يلتقي منتخبا تونس واليابان الساعة 8 صباحاً بتوقيت الإمارات في مدينة مونتيري المكسيكية، إذ تحمل المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم.

ويتطلع منتخب تونس لتعويض الخسارة الصعبة أمام السويد في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف، إذ يطمح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي تولى قيادة الفريق بعد إقالة صبري لموشي إلى بداية مثالية مع الفريق.

وتعتمد طريقة لعب رينارد بشكل أساسي على الانضباط التكتيكي الصارم والتنظيم الدفاعي القوي، ويركز في أسلوبه على تقارب الخطوط وإغلاق المساحات أمام المنافسين، مدعوماً بمجموعة من اللاعبين أبرزهم أنيس بن سليمان الذي يعود للفريق بعد فترة من الغياب.

أما منتخب اليابان بقيادة هاجيمي مورياسو، فيأمل أن تكون المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال محطة عودة وتصحيح بعد التعادل في الجولة الأولى أمام هولندا 2-2.

واستطاع مورياسو أن يبتكر طريقة غير تقليدية لإيصال التعليمات للاعبيه داخل الملعب، حيث يستخدم “لوحاً أبيض” أو سبورة تتضمن أرقاماً ورموزاً تعمل كشفرات تكتيكية بدلاً من الطرق التقليدية، وذلك من أجل تفعيل عنصر المفاجأة للمنافسين.

وفي المجموعة الثامنة تتجه الأنظار نحو مباراة إسبانيا والسعودية في ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأمل منتخب إسبانيا في الفوز الأول بعد التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

ويعتمد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، على أسلوب يمزج بين الاستحواذ الكلاسيكي والكرة المباشرة والهجومية السريعة، مدعوماً بمجموعة من اللاعبين يبرز منهم لامين يامال وفيران توريس.

أما منتخب السعودية فيأمل في الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بعد التعادل مع أوروجواي 1-1 في الجولة الأولى، ويعتمد منتخب السعودية على التحولات السريعة والهجمات المرتدة واستثمار المساحات، مدعوماً بنخبة من اللاعبين من بينهم سالم الدوسري ومحمد كنو وغيرهما.

وتختتم مواجهات الغد بلقاء بلجيكا وإيران الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات في ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتطلع منتخب بلجيكا إلى الفوز الأول بعد تعادله مع منتخب مصر في الجولة الأولى.

ويقود الفريق المدرب رودي غارسيا، الذي يعتمد على أسلوب تكتيكي متوازن يمزج بين الانضباط الدفاعي والتحولات الهجومية السريعة، مدعوماً بنخبة من اللاعبين مثل دي بروين ولوكاكو ودوكو.

أما منتخب إيران، الذي تعادل مع نيوزيلندا 2-2 في الجولة الأولى، فيتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعزيز حظوظه في التأهل للدور المقبل، بقيادة المدرب أمير قالينوي.