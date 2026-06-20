وزيرة الأسرة: إرث زايد ونهج القيادة الرشيدة رسخا مكانة الأب في بناء الأسرة ونهضة الوطن

أبوظبي في 20 يونيو/وام/ أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن الأب يشكل ركيزة أساسية تقوم عليها الأسرة، بما يؤديه من دور محوري في التربية والتوجيه وغرس القيم وبناء الثقة لدى الأبناء، وأن حضوره الإيجابي في حياة أسرته ينعكس مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع وقدرته على إعداد أجيال تحمل المسؤولية وتسهم في صناعة المستقبل.

وأضافت معاليها، بمناسبة يوم الأب أن هذا اليوم يقودنا إلى إرث وطني خالد جسده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين قدموا نموذجاً استثنائياً في الأبوة والقيادة والعطاء، فقد كان الشيخ زايد أباً حكيماً لأبنائه وأبناء الإمارات، وغرس من خلال نهجه الإنساني قيماً ما زالت ترسخها القيادة الرشيدة في وجدان المجتمع، تقوم على التراحم والتكافل والاهتمام بالإنسان وتمكين الأسرة.

وأوضحت أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لتعزيز دور الأب، تشمل البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية والخدمات التي تساعد الآباء على التعامل مع التحديات التربوية والاجتماعية المعاصرة، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في حياة أبنائهم، ويأتي "عام الأسرة" ليؤكد هذا التوجه الوطني، عبر دعم الترابط الأسري وتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة، بما يرسخ مكانة الأب شريكا رئيسيا في التربية وصناعة مستقبل الأبناء.

وأشارت معالي وزيرة الأسرة إلى أن تكريم الأب تكريم للعطاء والمسؤولية والقدوة، وتحية لكل أب أسهم في بناء أسرة مستقرة، وغرس في أبنائه حب الوطن والاعتزاز بقيمه، وأسهم بإخلاص في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.