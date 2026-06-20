طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا شرقاً

أبوظبي في 20 يونيو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا خاصةً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 19:01 والمد الثاني 05:49 والجزرالأول عند الساعة 11:42والجزر الثاني عند الساعة 23:58 وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41والمد الثاني 03:28 والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:25 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي العظمى الصغرى العظمى الصغرى

دبي 42 31 70 20

الشارقة 43 30 75 20

عجمان 43 29 75 20

أم القيوين 41 29 75 25

رأس الخيمة 42 27 70 30

الفجيرة 44 27 75 25

العـين 41 32 80 30

ليوا 46 32 60 20

الرويس 46 27 75 20

السلع 37 26 75 35

دلـمـا 38 27 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 36 28 70 40

أبو موسى 36 29 70 35