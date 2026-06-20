ختام بطولة الرماية لأصحاب الهمم في العين بمشاركة نخبة اللاعبين

العين في 20 يونيو/وام/ اختتمت بمدينة العين منافسات بطولة الرماية لأصحاب الهمم، التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية الوطنية، بمشاركة نخبة من رماة وراميات المنتخب الوطني، وذلك ضمن برامج الإعداد والتقييم الفني استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وشهدت منافسات البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار من وضع الرقود لفئة (R5 مختلط SH2)، فوز سعيد البلوشي لاعب نادي العين بالمركز الأول برصيد 632.3 نقطة، وحل زميله سيف الظاهري ثانياً برصيد 630.0 نقطة، فيما جاءت منى حسن لاعبة نادي دبي في المركز الثالث برصيد 627.2 نقطة.

وفي منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار لفئة SH1، أحرزت فاطمة الكعبي لاعبة نادي دبي المركز الأول برصيد 545 نقطة، تلاها ياسر الدرعي لاعب نادي العين في المركز الثاني برصيد 518 نقطة.

وفي منافسات البندقية من وضع الرقود لمسافة 50 متراً لفئتي (R6 وR9 مختلط SH1 وSH2)، توج لاعبو نادي العين كل من عبيد الدهماني بالمركز الأول برصيد 607.0 نقاط، وسيف النعيمي ثانياً برصيد 602.9 نقطة، وحمد المنصوري ثالثاً برصيد 598.3 نقطة.

كما شهدت منافسات البندقية لمسافة 50 متراً تألق عبدالله الحبابي لاعب نادي العين الذي حصد المركز الأول برصيد 619.4 نقطة.

وفي منافسات التراب المختلط لفئات (PT1 وPT2 وPT3)، تصدر نادي العين المراكز الثلاثة الأولى عبر كل من محمد الحبسي في فئة PT1 بعد تسجيله 47 طبقاً والمركز الأول، تلاه عيسى الزبيدي في المركز الثاني بـ43 طبقاً، وسيف الحميري في المركز الثالث بـ40 طبقاً، فيما جاء محمد الهاشمي رابعاً بـ39 طبقاً، وسعيد المزروعي خامساً بـ32 طبقاً.

وفي فئة PT2، انتزع ميزار الشمري المركز الأول برصيد 38 طبقاً، بينما توج أحمد بوهليبه بالمركز الأول في فئة PT3 بعد تسجيله 43 طبقاً.

وعقب ختام المنافسات أمس توج سعادة محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الفائزين والفائزات مشيداً بالمستويات المتميزة التي قدموها خلال منافسات هذه البطولة، والتي تأتي في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.