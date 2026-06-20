مصر تعلن اكتشاف مقبرتين من العصر العتيق بمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا

القاهرة في 20 يونيو/ وام / أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار اكتشاف مقبرتين ترجعان إلى العصر العتيق، إلى جانب عدد من الدفنات التي تعود إلى عصور ما قبل الأسرات والعصر المتأخر، بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان اليوم إن المقبرة الأولى تعد من الاكتشافات المعمارية النادرة، إذ تتميز بتصميم هندسي فريد، فيما تمثل المقبرة الثانية نموذجا مماثلا لها، مشيرة إلى وجود تشابه ملحوظ بين تصميم المقبرتين وتصميم مقبرة الملك دن الشهيرة في أبيدوس، بما يؤكد أهمية المنطقة كإحدى الجبانات التي استخدمت عبر فترات زمنية ممتدة من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر المتأخر.

وأوضحت الوزارة أن تصميم المقبرة الأولى يعتمد على التدرج في سماكة الجدران من أسفل إلى أعلى، وهو نمط معماري قد يمثل مرحلة مبكرة من تطور الفكر الهندسي الذي أدى لاحقا إلى ظهور الهرم المدرج ثم الهرم الكامل.

وأضافت أن المقبرة الثانية تقع إلى الجنوب من المقبرة الأولى وتتطابق معها إلى حد كبير في التصميم المعماري، إلا أنها لم تتعرض لأعمال تحجير، مما ساهم في الحفاظ على عناصرها بشكل أفضل.

كما عثرت البعثة على عدد من الدفنات الآدمية الفردية والجماعية التي يرجح تأريخها إلى العصر المتأخر، بما يؤكد استمرار استخدام المنطقة كجبانة عبر عصور تاريخية متعاقبة.

-سر-.