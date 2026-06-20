"حوارات الطلبة" تجمع أكثر من 100 طالب للمساهمة في تطوير مستقبل التعليم بدبي

دبي في 20 يونيو/ وام / عززت مبادرة "حوارات الطلبة" التي نظمها مجلس طلبة دبي بالشراكة بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وهيئة الطرق والمواصلات دور الطلبة في المشاركة بصياغة مستقبل التعليم وذلك من خلال جمع أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف المدارس الخاصة في الإمارة لمناقشة أفكار وحلول مبتكرة تدعم تطوير المنظومة التعليمية وتواكب مستهدفات إستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وشهدت المبادرة سلسلة من الورش التفاعلية والجلسات الحوارية التي أدارها أعضاء مجلس طلبة دبي وركزت على أربعة محاور رئيسية شملت الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة والتعلم المستقل والمسارات المستقبلية وجودة الحياة ورفاه الطلبة.

وأكد عامر المدني مدير إدارة تمكين الطلبة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن المبادرة تجسد رؤية الهيئة في وضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتوفير منصة يقودها الطلبة للتعبير عن أفكارهم وتحويل تجاربهم اليومية إلى حلول عملية تسهم في تطوير بيئات التعلم وتعزيز جاهزية المتعلمين للمستقبل.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات أن استضافة الفعالية في مركز الأبحاث وابتكارات التنقل بجامعة برمنغهام دبي تعكس التزامها بتمكين الأجيال الشابة وتعزيز قدراتهم على التعامل مع تحديات المستقبل من خلال التفكير الابتكاري والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

وتضمن الحدث تحديين ابتكاريين حول تعزيز السلامة في المناطق المدرسية وسلامة السائقين الشباب فيما ناقش الطلبة قضايا التعلم الذاتي والنزاهة الأكاديمية والعدالة في الوصول إلى الأدوات الرقمية وتطوير سياسات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس.

وقدم الطلبة مقترحات عملية لتطوير بيئات تعليمية أكثر مرونة وابتكاراً بما يعزز جودة الحياة ويرسخ جاهزية الأجيال القادمة لمتطلبات المستقبل.