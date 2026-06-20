مبعوث وزير الخارجية يختتم زيارة إلى كندا لتعزيز التعاون الثنائي

أبوظبي في 20 يونيو/ وام / اختتم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، زيارة رسمية إلى كندا أجرى خلالها عدداً من اللقاءات والمباحثات مع كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال، ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وبحث مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.

وشمل برنامج الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الوزراء الكنديين، من بينهم معالي أنيتا أناند وزيرة الخارجية، حيث استعرض الجانبان التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية.

كما تناول لقاؤه مع معالي ديفيد ماكغينتي، وزير الدفاع الوطني أهمية تطوير التعاون الدفاعي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى معاليه مع معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، حيث استعرضا فرص زيادة حجم التبادل التجاري، وتوفير مسارات أوسع أمام الشركات الإماراتية والكندية للاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي السياق ذاته، بحث معالي المنصوري مع معالي فرانسوا فيليب شامبين وزير المالية، آفاق توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والخدمات المالية.

وفي مجال التكنولوجيا المستقبلية، ناقش مع معالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مجالات التعاون في التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي والبحث والتطوير والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

وشارك معالي المنصوري في الاجتماعات التي نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، وفي لقاء الطاولة المستديرة الذي عُقد بحضور معالي مارك كارني، رئيس وزارء كندا، حيث جرى بحث أهمية تعزيز التعاون الثنائي وسبل بناء شراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين إلى جانب استعراض الاستعدادات لقمة كندا للاستثمار، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.

وأكد معالي المنصوري، في ختام الزيارة، أن المباحثات التي جرت أكدت الحرص المشترك للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكندية، ومواصلة العمل مع الشركاء في الحكومة الكندية والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية لاستعراض المزيد من المبادرات والمشروعات العملية التي تسهم في تعزيز الشراكة الثنائية، وتخدم المصالح المشتركة.