سفير الإمارات لدى الصين يؤكد أن مشاركة الدولة بمعرض بكين للكتاب تعزز الشراكة الإستراتيجية وتنمي العلاقات

بكين في 20 يونيو/ وام / أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن مشاركة الدولة بصفتها ضيف شرف في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026 تعكس عمق العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، في مختلف المجالات.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب 2026، الذي يُقام في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الحالي، بحضور سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة وممثلي الجهات والمؤسسات الإماراتية المشاركة.

وقال معالي الحمادي إن اختيار دولة الإمارات ضيف شرف للمرة الثانية في هذا المعرض، جاء انعكاساً للعلاقات العميقة التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن المشاركة الإماراتية هذا العام تتميز بحضور ما يقارب 32 جهة وطنية متنوعة تحت مظلة وزارة الثقافة، تعمل على إبراز الوجه الثقافي والمعرفي والإبداعي لدولة الإمارات أمام الجمهور الصيني والدولي.

وأشار معاليه إلى أن القطاع الثقافي يشهد تطوراً مستمراً على المستويين الصيني والعالمي، لا سيما مع دخول تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية إلى هذا القطاع، مؤكداً أن المحتوى الثقافي الإماراتي المعروض يعكس جودة المنتج الوطني وتنوعه، ويُعرّف الجمهور الصيني بعمق التجربة الإماراتية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من المشاركة يتمثل في التعريف بالثقافة الإماراتية، غير أن الغاية الأسمى تكمن في الانطلاق نحو علاقات أقوى وأشمل مع الصين، مؤكداً أن الثقافة تشكل المحور الأساسي لتنمية العلاقات بين الدول.

ويقدم "البيت الإماراتي" الذي تشرف عليه سفارة دولة الإمارات في بكين بالتعاون مع وزارة الثقافة، برنامجاً ثقافياً ومهنياً يضم أكثر من 20 جلسة حوارية وفعالية تتناول موضوعات النشر والترجمة والصناعات الإبداعية والعلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، إلى جانب حفلات توقيع لمؤلفين إماراتيين وعروض للفنون البصرية والخط العربي واجتماعات مهنية مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية صينية ودولية.

ويُعد معرض بكين الدولي للكتاب من أبرز المنصات الثقافية العالمية، حيث يستقطب سنوياً آلاف الناشرين والمؤسسات الثقافية من أكثر من 100 دولة، ما يجعل المشاركة الإماراتية فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور الثقافي للدولة وترسيخ الثقافة جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.