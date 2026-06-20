"المِراق" يتوج بطلاً لسباق "كوين إليزابيث الثانية" في مهرجان "رويال أسكوت"

لندن في 20 يونيو/ وام / توج المهر "المِراق" بشعار "شادويل" وإشراف المدرب ويليام هاغاس، بطلاً لسباق "كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس" للفئة الأولى "جروب 1" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر عشبي، وذلك في الشوط الرئيس لليوم الختامي من مهرجان "رويال أسكوت" البريطاني العريق الذي أقيم اليوم.

وحقق "المِراق" فوزاً مثيراً بقيادة الفارس توم ماركواند، بعدما حسم السباق بفارق الأنف أمام الجواد الياباني "ساتونو ريف"، فيما حل "جوليستار" ثالثاً بفارق رأس قصير فقط، ليتم الاحتكام إلى الصورة النهائية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم كأس الفوز من الملكة كاميلا، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل خيول "شادويل" في أبرز سباقات المضامير العالمية.

وجاءت مشاركة ماركواند على صهوة "المِراق" بدلاً من الفارس الأساسي لـ"شادويل" جيم كراولي، الذي يواصل التعافي من إصابة في الساق تعرض لها إثر سقوط خلال أحد السباقات في يورك العام الماضي.

وقال ماركواند عقب الفوز إن أول ما فكر فيه بعد عبور خط النهاية كان جيم كراولي، مشيراً إلى أن الجواد والفارس تعرضا لحادث سقوط صعب في نهاية الموسم الماضي، وأن كراولي كان يستحق أن يكون شريكاً في هذا الإنجاز.

وأعرب كراولي عن سعادته بفوز "المِراق"، مشيداً بالعمل الذي قام به المدرب ويليام هاغاس وفريقه لإعادة الجواد إلى أفضل حالاته بعد فترة التعافي الطويلة التي أعقبت حادث السقوط.

وأكد هاغاس أن "المِراق" احتاج إلى وقت طويل لاستعادة جاهزيته بعد إصابته العام الماضي، موضحاً أن برنامج إعداده خلال الربيع جرى بصورة تدريجية، ما ساعده على الارتقاء إلى هذا المستوى من المنافسة وتحقيق أول انتصار له في سباقات الفئة الأولى.

وأضاف أن الجواد لا يزال يملك هامشاً كبيراً للتطور نظراً لقلة مشاركاته، مرجحاً أن تكون وجهته المقبلة سباق "يولاي كب".