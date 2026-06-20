درجات الحرارة تبلغ مستويات قياسية في أوروبا وفرنسا تصدر إنذارا أحمر

عواصم في 20 يونيو/ وام / أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة في معظم أنحاء أوروبا أعلى مستوى إنذار "الأحمر" يشمل 35 مقاطعة بدءا من الغد، كما تم وضع 45 مقاطعة أخرى في حالة تأهب برتقالية.

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة للغاية ستستمر لفترة طويلة في أنحاء فرنسا، ووصفتها بأنها مماثلة للموجات الشديدة التي تعرضت لها فرنسا في عامي 2019 و2023.

وتشمل الإنذارات المنطقة المعنية الممتدة من العاصمة باريس إلى الجنوب الغربي من فرنسا.

وتوقعت الأرصاد الفرنسية أن تصل الحرارة غدا الأحد إلى ما بين 39 و40 درجة مئوية في جنوب غرب فرنسا، ومنطقة باريس، وبورغوندي في الشرق محذرة من أن الحرارة قد تصل إلى 41 درجة في بعض المناطق.

قد ترتفع درجات الحرارة أكثر الاثنين و"يصل متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء فرنسا (المؤشر الحراري) إلى مستوى أحر يوم تم قياسه على الإطلاق في فرنسا لجميع الأشهر"، بحسب المصدر نفسه.

يذكر أن موجات الحر تسببت في وفاة نحو 5700 شخص في فرنسا عام 2025، مقارنة بـ3700 في العام السابق، وقرابة 15 ألف شخص عام 2023 وفق تقديرات وكالة الصحة العامة الفرنسية وسجلت ثلاثة أرباع الوفيات بين من تزيد أعمارهم على 75 عاما.

من جهة ثانية أدت ⁠موجة الحر الشديد التي تجتاح أنحاء أوروبا إلى إصدار تحذيرات على مستوى الوطني في ألمانيا، وإيطاليا مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة بلغت 38 درجة مئوية في ألمانيا وما بين 36 و37 درجة في إيطاليا.

-خلا-.