وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا ومسؤول أمريكي يبحثون تطورات المنطقة

القاهرة في 20 يونيو/ وام / عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعا رباعيا اليوم في القاهرة ضم نظيرة السعودي الأمير فيصل بن فرحان وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية تناول عددا من القضايا والتطورات في المنطقة.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى في ضوء التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الاجتماع بحث أيضا مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وفي القارة الأفريقية.

-سر-.