هولندا تفوز على السويد وتعزز حظوظها في التأهل بمونديال 2026

هيوستن في 20 يونيو/ وام / حقق منتخب هولندا فوزاً كبيراً على نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد هيوستن ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتاً، فيما توقف رصيد المنتخب السويدي عند 3 نقاط في المركز الثاني، بانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة التي تجمع تونس، واليابان.

وسجل براين بروبي هدفي التقدم لهولندا في الدقيقتين 5 و17، قبل أن يعزز كودي غاكبو النتيجة بهدفين آخرين في الدقيقتين 47 و54.

وقلص المنتخب السويدي الفارق عبر أنتوني إيلانغا في الدقيقة 59، إلا أن هولندا واصلت تفوقها وأضافت هدفاً خامساً في الدقيقة 89 عن طريق كريسينسيو سومرفيل.