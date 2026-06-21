الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تنظم محاضرة “الأسرة في فكر الشيخ زايد” بمعرض بكين الدولي للكتاب

بكين في 21 يونيو/ وام / نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على هامش مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، محاضرة بعنوان “الأسرة في فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ودورها في بناء الإنسان”، قدمتها شيخة الشامسي، الباحثة في الهيئة.

واستعرضت المحاضرة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ القيم الأسرية وبناء الإنسان، مؤكدةً أهمية الأسرة في تنشئة الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي.

وتأتي المحاضرة، التي أدارها عبدالله الراشدي، الباحث في الهيئة، وشهدت تفاعلاً من زوار المعرض، ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، بتنظيمٍ من سفارة دولة الإمارات في بكين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة.