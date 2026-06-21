"الوطني الاتحادي" يشارك في الدورة الـ20 لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان

أبوظبي في 21 يونيو/ وام/ يشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري، تحت عنوان: "تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال التعاون البرلماني".

ويضم الوفد أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد، سعادة كل من سمية عبدالله السويدي رئيس المجموعة، وعائشة راشد ليتيم نائب رئيس المجموعة، والدكتور عدنان حمد الحمادي، وحميد أحمد الطاير، ومنى راشد طحنون، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الجيوسياسية والأجهزة التابعة للاتحاد، إلى جانب الاجتماع السادس والخمسين للجنة التنفيذية، والدورة السابعة والعشرين للجنة العامة، واجتماعات اللجان الدائمة المتخصصة الأربع التابعة للاتحاد، والاجتماع الرابع عشر للجنة فلسطين الدائمة، والاجتماع السابع لجمعية الأمناء العامين لمجالس الاتحاد.

كما يشهد المؤتمر انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات، الذي يناقش موضوع "قدرات النساء في حل المشكلات والنزاعات المحلية والإقليمية، وحماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق الاحتلال والنزاعات، لا سيما في فلسطين وغيرها من الدول التي تعاني النزاعات.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة العشرين للمؤتمر باعتماد "إعلان باكو"، الذي يتضمن أبرز التوصيات والمخرجات الصادرة عن اجتماعات المؤتمر.