"المجلس العالمي" ينظم ندوة حول الاستثمار في الإنسان والهوية الثقافية بمعرض بكين للكتاب 2026

بكين في 21 يونيو/ وام / نظم المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ندوة فكرية بعنوان "الاستثمار في الإنسان وصناعة الهوية الثقافية: قيادة مجتمعية بين الأصالة والتجديد"، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب 2026، الذي تُشارك فيه دولة الإمارات ضيفَ شرف لهذه الدورة.

وأقيمت الندوة في البيت الإماراتي المصاحب للمعرض، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الدراسات الثقافية والعلاقات الحضارية من الصين وعدد من الدول المشاركة.

وركزت الندوة على أهمية البعد الثقافي في تعزيز العلاقات بين الصين والعالم الإسلامي، ودور القيادات المجتمعية والمؤسسات الأكاديمية والثقافية في بناء جسور التفاهم والتواصل بين الشعوب.

كما ناقش المشاركون التجربة الصينية في المحافظة على الهوية الثقافية والانفتاح على الثقافات الأخرى، واستعرضوا آفاق التعاون الثقافي والمعرفي بين الصين والدول الإسلامية، بما يسهم في ترسيخ الحوار الحضاري وتعزيز التبادل الثقافي والإنساني في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

وتناولت الندوة كذلك أدوات القوة الناعمة الصينية وآليات تقديم الثقافة الصينية للعالم، ودور القيادات المجتمعية والجاليات الصينية في تعزيز الحضور الثقافي للصين على المستوى الدولي.

وأكد المشاركون أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الهوية الثقافية وتعزيز استدامتها، مشددين على أن التجارب الناجحة في هذا المجال تتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها في سياقات ثقافية ومجتمعية متنوعة، بما يسهم في تعزيز الحوار الحضاري والتفاهم بين الشعوب.

شارك في الندوة كل من الدكتور لين فنغمين، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة بكين، والدكتور شيويه تشينغ قوه، أستاذ الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، والدكتورة يوجيه وانغ، أستاذة بكلية الفلسفة في جامعة رنمين الصينية، والدكتور وانغ غوانغ يوان، الأستاذ المشارك في اللغة العربية بجامعة بكين للغات والثقافة ومدير الجلسة، إلى جانب حسن المرزوقي، الأمين العام المساعد للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون الثقافي بين الصين والعالم الإسلامي، ودور القيادات المجتمعية والمؤسسات الأكاديمية في ترسيخ قيم الحوار والتفاهم المتبادل، وتطوير الشراكات الثقافية والمعرفية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر تقاربًا وانسجامًا بين الشعوب والحضارات.