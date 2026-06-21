صقر غباش يبحث مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي تعزيز التعاون البرلماني

مراكش في 21 يونيو/ وام / التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي وذلك على هامش مشاركة وفد المجلس في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنعقد في المملكة المغربية الشقيقة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وآليات تطوير التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الدبلوماسية البرلمانية وخدمة المصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان أهمية تعزيز التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دور البرلمانات في دعم التعاون الاقتصادي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز شراكاته مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الحوار والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وتطرق معاليه إلى الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، وما أسهمت به من ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون البرلماني، بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول المنطقة ويحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، أشاد معالي رولاندو ميغيل غونزاليس باتريسيو بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار في مختلف المجالات، وبما حققته من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، مثمناً الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز العمل البرلماني الدولي.

ووجه رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي دعوة رسمية إلى معالي صقر غباش لزيارة البرلمان، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتطوير الشراكة بين الجانبين.

حضر اللقاء سعادةكل من سعيد راشد العابدي، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وحشيمة ياسر العفاري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.