وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور سوريا لتنفيذ وتفقد مشاريع خيرية

​عجمان في 21 يونيو/ وام / يقوم وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، بزيارة ميدانية إلى الجمهورية العربية السورية، لتفقد مشاريع تم تنفيذها خلال الزيارات السابقة وكذلك تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية جديدة في عدد من المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.

وقال سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة إن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة لدعم الأسر المتعففة والمتضررة، والانتقال بجهود الإغاثة من الاستجابة العاجلة إلى المشاريع المستدامة، وتشمل حزمة المشاريع الحالية مجالات متعددة، في مقدمتها صيانة آبار المياه وتأمين مصادر الشرب النظيفة، وترميم وإعادة تأهيل المدارس والمساجد، ودعم القطاع الصحي، بالإضافة إلى برامج كفالة الأيتام وتوزيع الطرود الغذائية على مستحقيها وغيرها.

​ونتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة التي لطالما دعمت قطاع النفع العام بمختلف أنواع الدعم وإلى المتبرعين والمتبرعات على أرض الإمارات التي امتدت أياديهم البيضاء دعما لكل متضرر ومحتاج.

وأكد التزام الهيئة الراسخ بمد يد العون لأهلنا في سوريا، تجسيداً لنهج العطاء الأصيل لدولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في دعم المجتمعات التي عانت من الحروب وخصوصاً الأشقاء.

​وأضاف : نحرص في هذه الزيارة الميدانية على التركيز على المشاريع التنموية والخدمية التي تلامس الاحتياجات اليومية والأساسية للسكان بشكل مباشر، مثل المياه والصحة والتعليم وتفقّدنا لهذه المشاريع على أرض الواقع يضمن توجيه أموال المحسنين إلى قنواتها الصحيحة، وتحقيق أقصى أثر ممكن.