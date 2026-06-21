جودو الإمارات يحرز ذهبية بطولة أولان باتور "جراند سلام"

أولان باتور في 21 يونيو/ وام / أحرزت إليزا ليتيف، لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، والمصنّفة الأولى لوزن تحت 78 كجم، ذهبية بطولة أولان باتور "جراند سلام"، في ختام المنافسات اليوم بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

وحققت ليتيف نتائج مميزة في منافسات تحت 78 كجم انطلاقا من الدور التمهيدي بفوزها على بطلة النمسا ايلينا دينغ، والكولومبية أولايا بريندا، والألمانية الينا بوهم في نصف النهائي، ثم تابعت تألقها في النهائي بالفوز على الفرنسية أودري تشيوميو.

من جهة ثانية أظهر اللاعب ظفار كوسوف مستويات قوية في منافسات وزن تحت 100 كجم قبل انسحابه أمام نظيره الروسي ايدار بيفوف، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بسبب الإصابة، وتمكن خلال منافسات الدور التمهيدي من الفوز على الكرواتي كومرتيش زالاتكو، والمنغولي خضر تشولون، ثم الياباني ماساتشا، ليحصد برونزية المركز الرابع.

وأشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بالنتائج المحققة، لمنتخبنا الوطني في البطولة، منوها بأثرها الإيجابي في مشواره لحصد المزيد من النقاط المؤهلة للألعاب الأولمبية 2028.

وأعلن استمرار الاستعدادات لمنتخبنا الوطني متصدر التصنيف العربي، تمهيدا لمشاركته في بطولة "جراند برى" التي يستضيفها الاتحاد الصيني بمدينة تشينغداو، خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، بقائمة مؤلفة من 11 لاعبا ولاعبة، بطموحات جديدة للوصول إلى أفضل النتائج في البطولة.