دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تبدأ جولة ترويجية في الصين لتعزيز شراكاتها

عجمان في 21 يونيو/ وام / بدأت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان اليوم جولة ترويجية إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى 27 يونيو الحالي وتشمل ثلاث مدن رئيسية، بهدف توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع نخبة من أبرز مشغّلي ورواد القطاع السياحي والثقافي الصيني وتعزيز حضور إمارة عجمان في أحد أهم الأسواق السياحية العالمية.

وتأتي هذه الجولة في إطار إستراتيجية الدائرة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية وثقافية رائدة على الساحة الدولية عبر الترويج لمقوّماتها السياحية والثقافية التي تواكب أرقى المعايير العالمية، وبناء شراكات نوعية مع الأسواق العالمية الرائدة، انسجاماً مع رؤية الإمارة في توظيف السياحة والثقافة كجسر للتواصل الحضاري والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل الجولة مدينة "تشانغشا - Changshaط عاصمة مقاطعة هونان وسط الصين، ومدينة "ووهان - Wuhan" عاصمة مقاطعة هوبي وأكبر مدنها وسط الصين، لتحط رحالها في مدينة "قوانغنشو - Guangzho"، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ وثالث أكبر مدينة في الصين.

وستعقد الدائرة سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبريات الشركات والمؤسسات السياحية لتوقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى تطوير برامج سياحية وتسويقية مشتركة من شأنها تنشيط الحركة السياحية بين الجانبين، وفتح آفاق أوسع للشراكة والاستثمار في القطاع السياحي بالإمارة.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن هذه الجولة الترويجية تمثل خطوة إستراتيجية مهمة في مسار تعزيز حضور الإمارة في الأسواق الدولية ذات الأولوية، مشيراً إلى أن السوق الصيني يُعد شريكاً محورياً في خطط تطوير القطاع السياحي في الإمارة، لما يتمتّع به من حجم كبير وفرص واعدة ونمو متواصل.

وأضاف: نعمل من خلال هذه الجولة على بناء شراكات نوعية طويلة المدى مع الشركاء في القطاع السياحي الصيني، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مشتركة تعكس المقوّمات السياحية والثقافية التي تتميّز بها عجمان، وتسهم في تعزيز تنافسيتها كوجهة سياحية وثقافية متكاملة على الخارطة السياحية العالمية.

وتجسد الجولة نهج دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في الانتقال من الترويج للوجهة إلى بناء منظومة شراكات دولية مستدامة ترتكز على التكامل في التسويق السياحي والتبادل الثقافي، بما يسهم في استقطاب شرائح جديدة من الزوار، والارتقاء بفرص النمو السياحي في الإمارة ، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية.