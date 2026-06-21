انطلاق الدورة العلمية الـ26 للمنتدى الإسلامي بالشارقة

الشارقة في 21 يونيو/ وام / انطلقت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جامع المغفرة بمدينة الشارقة فعاليات الدورة العلمية الـ26 التي ينظمها المنتدى الإسلامي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، تحت شعار "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي".

حضر افتتاح الدورة سعادة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة رئيس الدورة العلمية، إلى جانب عدد من مسؤولي الدائرة وطلبة العلم والمهتمين.

وأكد سعادة المستشار الدكتور عيسى بن حنظل أن الرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة للمشروعات العلمية والثقافية تعكس رؤية سموه في بناء الإنسان وتعزيز مكانة الشارقة منارة للعلم والمعرفة والثقافة الإسلامية.

وأشار إلى أن الدورة العلمية تواصل مسيرتها الممتدة لأكثر من 25 عاماً في نشر العلم الشرعي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، حتى أصبحت محطة علمية سنوية تستقطب طلبة العلم والمهتمين من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن دورة هذا العام تكتسب أهمية خاصة بعد صدور المرسوم الأميري بإلحاق المنتدى الإسلامي بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع أثر البرامج العلمية والدعوية.

وأضاف أن اختيار شعار الدورة يأتي تأكيداً على مكانة الصلاة وأثرها في بناء الفرد والمجتمع وتعزيز القيم الإيمانية.

وتستمر فعاليات الدورة حتى الثاني من يوليو المقبل، وتتضمن برنامجاً علمياً متخصصاً يتناول موضوع الصلاة من جوانبها الفقهية والإيمانية والتربوية، بمشاركة نخبة من العلماء والأكاديميين والمتخصصين.

ويشمل البرنامج شرح أحكام الطهارة والصلاة من كتاب "الأجوبة الجلية"، ومحاضرات حول مقاصد الصلاة وأثرها في تزكية النفس، ودروساً في تفسير سورة الفاتحة وخواتيم جزء عم، إضافة إلى قراءة "كتاب الصلاة" من مختصر صحيح مسلم بالإجازة بالسند المتصل، وبرنامجاً في علم التجويد نظرياً وتطبيقياً.

كما تتضمن الدورة في أسبوعها الثاني درساً بعنوان "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" من كتاب "الشفا" للقاضي عياض، إلى جانب عدد من البرامج العلمية المصاحبة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الدورة توفر للمشاركين المستوفين للشروط العلمية فرصة الحصول على إجازة علمية بالسند المتصل في "مختصر صحيح مسلم"، إضافة إلى تنظيم مسابقة علمية يومية بجوائز تشجيعية.