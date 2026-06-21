الشارقة يحصد درع التفوق العام لكرة الطاولة للعام الثاني على التوالي

الشارقة في 21 يونيو/ وام / توج نادي الشارقة الرياضي بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2025-2026 في كرة الطاولة محققاً 738 نقطة بفارق أكثر من 60 نقطة عن صاحب المركز الثاني ليحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي وفق التصنيف النهائي للأندية الصادر عن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة.

وجاء هذا الإنجاز تتويجاً لموسم استثنائي قدم خلاله لاعبي النادي مستويات فنية مميزة ونتائج لافتة على مختلف الفئات السنية حيث نجح النادي في حصد ثلاثة ألقاب دوري عبر فرق الشباب والناشئين والأشبال التي حسمت جميعها البطولة قبل جولة من ختام المنافسات في تأكيد واضح على التفوق الفني والاستقرار الذي تشهده اللعبة داخل النادي.

ولم تقتصر إنجازات الشارقة على بطولات الدوري بل عزز الفريق رصيده بتحقيق تسعة ألقاب ومراكز متقدمة في بطولات الدولة المختلفة أبرزها المركز الأول في بطولة الدولة لفردي البراعم وذهبية زوجي الأشبال والمركزان الأول والثاني في بطولة الدولة الأولى لفردي الناشئين إلى جانب ذهبية وفضية بطولة الدولة الثانية لفردي الناشئين فضلاً عن المركزين الأول والثاني في بطولة الدولة الأولى لفردي الشباب.

وعلى صعيد الجوائز الفردية واصل لاعب النادي ومنتخب الإمارات أحمد سعيد المسيبي تألقه اللافت بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في فئة الناشئين للموسم الثاني على التوالي تأكيداً للمستويات المتميزة التي قدمها طوال الموسم.

كما نال مدرب الفريق إيهاب محمود سليمان جائزة أفضل مدرب على مستوى أندية الدولة للموسم 2025-2026 مكرراً إنجازه الذي حققه في الموسم الماضي ومؤكداً نجاحه في قيادة فرق النادي لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات.

ويعكس التتويج بدرع التفوق العام حجم العمل الفني والإداري المتواصل داخل منظومة كرة الطاولة بنادي الشارقة ويجسد المكانة الرائدة التي باتت تحتلها اللعبة ضمن العاب النادي التي تواصل حصد الألقاب وصناعة الأبطال على مختلف المستويات.