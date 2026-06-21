مباحثات أمريكية إيرانية في سويسرا

بورغنستوك - سويسرا في 21 يونيو/ وام / أكد جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي أن المحادثات مع إيران في سويسرا اليوم كانت تاريخية وتهدف للتوصل إلى اتفاق يشمل خصوصا برنامجها النووي والعقوبات المرتبطة به، بناء على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال فانس مع بدء المحادثات المباشرة بحضور الوسطاء من قطر وباكستان في بورغنشتوك إن الرئيس دونالد ترامب طلب فتح صفحة جديدة من أجل تغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني، لإحداث ‌تغيير ⁠في ​علاقات ⁠الولايات المتحدة ⁠مع إيران، مشيرا إلى أن ⁠المحادثات الفنية التي بدأت ⁠في ​سويسرا ⁠ستسمح للجانبين بالجلوس معا والعمل على ​حل القضايا ‌المختلفة.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير جذري في علاقتها مع إيران إذا كان قادتها على استعداد للتخلي نهائيا عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية.

-خلا-.