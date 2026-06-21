الجامعة القاسمية تطلق برنامج "عوداً حميداً"

الشارقة في 21 يونيو/ وام / أطلقت الجامعة القاسمية برنامج "عوداً حميداً" المخصص للطلبة الخريجين من مختلف الجنسيات، في إطار جهودها المتواصلة لدعم مسيرتهم العلمية والمهنية، وتعزيز جاهزيتهم للانتقال إلى مرحلة ما بعد التخرج، وتمكينهم من أداء دورهم سفراءً لرسالة الجامعة في بلدانهم ومجتمعاتهم حول العالم.

ويأتي البرنامج في إطار رسالة الجامعة الهادفة إلى إعداد خريجين مؤهلين علمياً وثقافياً، قادرين على الإسهام في تنمية مجتمعاتهم وترسيخ قيم الوسطية والتسامح والتعايش بين الشعوب، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية، في الاستثمار بالإنسان وبناء الكفاءات العلمية والفكرية القادرة على إحداث أثر إيجابي في أوطانها.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات التي تعزز حضورهم المهني والمجتمعي، وتؤهلهم لمواصلة مسيرة العطاء والبناء انطلاقاً من القيم التي اكتسبوها خلال سنوات دراستهم في الجامعة.

ويعكس برنامج "عوداً حميداً" التزام الجامعة القاسمية بمواصلة تطوير منظومتها التعليمية والتأهيلية، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والقدرة على التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم، والإسهام في نشر قيم الاعتدال والتفاهم الإنساني، انسجاماً مع الرؤية التي تأسست عليها الجامعة ورسالتها العالمية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة التي تركز على تنمية المهارات القيادية والمهنية، وصقل مهارات التواصل الفعال، وتعزيز قدرات الخريجين على التفاعل الإيجابي مع مختلف البيئات الثقافية والمجتمعية، إلى جانب ترسيخ قيم الحوار والتفاهم واحترام التنوع الثقافي.

وأكد سعادة الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية أن برنامج "عوداً حميداً" يجسد حرص الجامعة على مواصلة التواصل مع خريجيها وتقديم الدعم المعرفي والمهاري لهم حتى بعد إتمام دراستهم الجامعية، مشيراً إلى أن الجامعة تنظر إلى خريجيها بوصفهم امتداداً لرسالتها الحضارية والإنسانية في مختلف دول العالم.

وقال إن الجامعة القاسمية لا تقتصر رسالتها على تقديم التعليم الأكاديمي فحسب، بل تسعى إلى إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والقيم والقدرة على الإسهام في تنمية مجتمعاتهم وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش، موضحاً أن برنامج "عوداً حميداً" يمثل محطة نوعية تسهم في تأهيل الخريجين للمرحلة المقبلة وتعزيز دورهم سفراءً للجامعة ورسالتها الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن التنوع الثقافي الذي تتميز به الجامعة القاسمية، والتي تضم طلبة من أكثر من 136 جنسية، يشكل بيئة ثرية لإعداد نماذج شبابية قادرة على بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، وترسيخ الصورة المشرقة لدولة الإمارات ورسالتها القائمة على التسامح والانفتاح والتعايش الإنساني.