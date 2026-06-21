شرطة أبوظبي توعي مستخدمي الدراجات الكهربائية والهوائية

أبوظبي في 21 يونيو/ وام/ نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، برامج توعوية ميدانية استهدفت مستخدمي الدراجات الكهربائية "السكوتر" والهوائية على مستوى إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز الثقافة المرورية وترسيخ السلوكيات الآمنة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الحوادث والإصابات المرورية، ضمن الأولوية الاستراتيجية "أمن الطرق الذكي".

وأكد العميد سيف حمد الزعابي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على مواصلة تنفيذ المبادرات التوعوية الميدانية التي تسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وترسيخ السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التزام مستخدمي الدراجات الكهربائية والهوائية باشتراطات السلامة المرورية والتعليمات المنظمة لاستخدامها، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.

ودعت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية والهوائية، إلى التقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور واحترام الإشارات المرورية وخفض السرعات في المناطق المزدحمة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، بما يعزز جودة الحياة ويواكب مستهدفات الإمارة في توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة.