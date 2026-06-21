لتعزيزالنقل المستدام..636 كم مسارات الدراجات الهوائية في دبي

دبي في 21 يونيو/ وام/ تطور إمارة دبي شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، تعزز من خلالها أنماط التنقل الصديقة للبيئة، وذلك في إطار مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة، وتوفير خيارات تنقل آمنة وفعالة للسكان والزوار.

وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ الخطط التطويرية للبنية التحتية الخاصة بمسارات الدراجات الهوائية، بما يعزّز الربط بين المناطق السكنية والتجارية والترفيهية، ويدعم التحول نحو وسائل نقل مستدامة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.

ووفقا لبيانات الهيئة، بلغ إجمالي أطوال مسارات الدراجات الهوائية في دبي 636 كيلومتراً بنهاية عام 2025، فيما تستهدف الإمارة رفع إجمالي أطوال الشبكة إلى نحو 1000 كيلومتر بحلول عام 2030.

وتغطي شبكة مسارات الدراجات الهوائية حالياً عدداً من المناطق الحيوية والترفيهية والسكنية، وتمتد من وسط المدينة، بما في ذلك بوليفارد الشيخ حمد بن راشد ودوار تاون سنتر - دبي، مروراً بجميرا والخليج التجاري وقناة دبي المائية والخوانيج والورقاء، إضافة إلى مسارات سيح السلم المخصصة لعشاق الرياضة، ومسارات الحدائق التي تربط الخليج بالمزهر

والسطوة.

وتعمل الهيئة على توسيع الشبكة وربط المزيد من المناطق السكنية والتجارية بمحطات النقل الجماعي، بهدف إنشاء شبكة متكاملة وآمنة حلول عام 2030.

ويجسّد الإقبال المتزايد على استخدام الدراجات الهوائية نجاح الخطط الرامية إلى تعزيز ثقافة التنقل المستدام في الإمارة، حيث بلغ عدد الرحلات عبر مسارات الدراجات الهوائية في دبي نحو 57.3 مليون رحلة خلال عام 2025، مقارنة ب 46.6 مليون رحلة خلال عام 2024، مسجلاً نموا بنسبة %23.5.

ويعكس هذا الارتفاع نجاح خطط الإمارة في تعزيز ثقافة التنقل المستدام وتطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة للدراجات الهوائية، إلى جانب تزايد إقبال السكان والزوار على استخدامها لأغراض التنقل والترفيه والرياضة.

وتبرز بعض المسارات باعتبارها الأكثر استخداماً من قبل الجمهور، وفي مقدمتها المسارات الواقعة في المناطق الحيوية والترفيهية مثل مسار جميرا المعروف بإطلالاته المميزة، إضافة إلى مسار سيح السلم الذي يُعد وجهة مفضلة لعشاق رياضة الدراجات لمسافات طويلة.

وتختلف طبيعة الاستخدام بحسب الموقع والغاية؛ إذ تُستخدم المسارات الخارجية غالباً لممارسة الرياضة واللياقة البدنية، بينما تخدم المسارات الحضرية داخل المدينة أغراض التنقل اليومي والرحلات القصيرة، ما يعكس قدرة شبكة المسارات على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.

وتسهم شبكة مسارات الدراجات الهوائية بشكل مباشر في تحقيق أهداف استراتيجية التنقل المستدام في دبي، من خلال توفير بدائل عملية وصديقة للبيئة للتنقل داخل المدينة، والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة وما يرتبط بها من انبعاثات كربونية.

ويعد دعم استراتيجية "الميل الأول والأخير" أحد أبرز أدوار مسارات الدراجات الهوائية في دبي، إذ تسهّل وصول الأفراد من وإلى وسائل النقل الجماعي بطريقة مريحة وفعّالة، وتدعم التكامل بين مختلف وسائل النقل.

كما تتيح لمستخدمي المترو والحافلات إمكانية استكمال رحلاتهم باستخدام الدراجات الهوائية بدلاً من المركبات الخاصة، الأمر الذي يعزز الترابط بين وسائل النقل المختلفة ويحد من الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على توفير مواقف 3/3 خاصة للدراجات بالقرب من المحطات، إلى جانب تطوير مسارات تربط المجمعات السكنية والتجارية والخدمية بشبكة النقل العام.

وأطلقت الهيئة في دبي مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تشجيع استخدام الدراجات الهوائية ووسائل التنقل الفردية، ومن أبرزها نظام تأجير الدراجات الهوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يتيح استئجار الدراجات في مختلف مناطق المدينة، إلى جانب انتشار آلاف الدراجات ومحطات الإيقاف في مواقع استراتيجية بالقرب من محطات المترو والمناطق الحيوية.