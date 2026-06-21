اتحاد بناء الأجسام يعلن تنظيم النسخة السادسة من بطولة الإمارات

دبي في 21 يونيو /وام/ أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تنظيم النسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام يوم 26 يوليو المقبل، وذلك على مسرح "ذا أجندة" في دبي ميديا سيتي، في واحدة من أبرز البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد السنوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، في مجمع "ذا أجندة" بدبي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعلي عبدالله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام، وعيسى الدح الشريك الرسمي للبطولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة بناء الأجسام.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة نحو 250 لاعباً في البطولة حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة مع استمرار فتح باب التسجيل، فيما يدير المنافسات 17 حكماً، بينهم 15 حكماً من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى حكمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشهد البطولة إقامة 25 فئة تنافسية ضمن مختلف أوزان وأطوال فئات بناء الأجسام والفيزيك، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة ومستوى التنافس المتوقع بين اللاعبين.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، أن البطولة تمثل محطة مهمة ضمن أجندة الاتحاد للموسم الرياضي، وتسهم في دعم مسيرة تطوير رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة، مشيداً بالدعم المتواصل من الشركاء والرعاة ودورهم في إنجاح البطولة.

وثمن جهود الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، مؤكداً أن استمرار هذا الدعم يعكس الثقة المتنامية بما تشهده رياضة بناء الأجسام الإماراتية من تطور ونقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن الشراكات القائمة تمثل أساساً لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، بما يدعم خطط الاتحاد الرامية إلى تطوير اللعبة، ورفع مستوى البطولات المحلية، وتعزيز حضور الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.