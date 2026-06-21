فرسان الإمارات يتصدرون ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات للقدرة في كومبيان

كومبيان في 21 يونيو/ وام/ تصدر فرسان الإمارات ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في كومبيان بفرنسا، والتي أقيمت اليوم، بضاحية كومبيان بإشراف الاتحاد الدولي.

وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 120 كلم "نجمتان"، فاز بجائزة المركز الأول الفارس الإماراتي سالم حمد ملهوف الكتبي، على صهوة «أس دبليو كابروز»، وجاء ثانياً الفارس الإماراتي منصور سعيد الفارسي على صهوة «بوليو ريمبراندت»، فيما حل بالمركز الثالث الفارس عيسى حمد العنزي على صهوة «إيرماين دارتاجنان»، وشارك في السباق الذي تألف من 4 مراحل، 94 فارسا وفارسة.

وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم "نجمتان"، فاز بجائزة المركز الأول الفارس الإماراتي راشد خالد محمد عبد الله، على صهوة «باراكا يونيكا»، وجاء ثانياً الفارس جابر بدر جعفر على صهوة «إرادا فيكتورياس»، فيما حلت بالمركز الثالث الفارسة ليا كليريسي على صهوة «تشخوف»، وشارك في السباق الذي تألف من 4 مراحل 23 فارساً وفارسة.

وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم "نجمة واحدة" فاز بجائزة المركز الأول الفارس مارك فيلا ساباتا، على صهوة «إي آر إيستون»، وجاء ثانياً الفارس أليك فابر على صهوة «بوليو رينجيد»، فيما حل بالمركز الثالث الفارس آرثر سيفين على صهوة «جيبورديك»، وشارك في السباق الذي تألف من 4 مراحل 19 فارساً وفارسة.

توج الفائزين سعادة فهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية، وبرت عويص مديرة عام زهور كاميليا، وممثلي طيران الإمارات، وEIEV PULSE بحضور عدد من ممثلي الرعاة والشركاء.

الجدير بالذكر أن المحطة الثانية لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة ستقام في الأرجنتين بتاريخ 26 يونيو الجاري.