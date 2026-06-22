مصر تفوز على نيوزيلندا وتتصدر المجموعة السابعة بكأس العالم 2026

فانكوفر في 22 يونيو/ وام/ فاز المنتخب المصري لكرة القدم على نظيره النيوزيلندي ، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب " بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، و أدارها الحكم الإماراتي عمر آل علي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط، ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ 32، وجاء خلفه على الترتيب كل من إيران، وبلجيكا بنقطتين لكل منهما، فيما بقي رصيد المنتخب النيوزيلندي عند نقطة واحدة.

افتتح منتخب نيوزيلندا التسجيل عن طريق فين سورمان بالدقيقة 15، وحقق التعادل لمصر مصطفى عبد الرؤوف" زيكو" في الدقيقة 58، وتقدم محمد صلاح بالهدف الثاني في الدقيقة 67، وعزز البديل محمود تريزيجيه النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 82.