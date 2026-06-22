ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 60% خلال أول 20 يوما من يونيو

سيئول في 22 يونيو/ وام/ قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 60.4% خلال أول 20 يوما من يونيو الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا لهذه الفترة، وسط انتعاش ملحوظ في شحنات أشباه الموصلات، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن وكالة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء " يونهاب" الكورية، نقلا عن البيانات، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 62 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من الأول حتى 20 يونيو، مقارنةً بـ 38.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن هذا الرقم هو الأعلى على الإطلاق خلال أول 20 يومًا من أي شهر، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 54.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من مارس هذا العام.

وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 23.2% على أساس سنوي لتصل إلى 44.5 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 17 مليار دولار أمريكي.

وأشارت الوكالة إلى تضاعف صادرات الرقائق الإلكترونية ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى 25.5 مليار دولار أمريكي، وسط ارتفاع الطلب العالمي على الذاكرة مدفوعًا بصناعة الذكاء الاصطناعي، فيما شكّلت أشباه الموصلات 41.2% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 18.3 نقطة مئوية عن العام السابق.

وأضافت أن إجمالي صادرات كوريا هذا العام حتى يوم السبت بلغ 456.4 مليار دولار، بزيادة كبيرة بنسبة 45.6% عن الفترة نفسها من العام السابق.

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