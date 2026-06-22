بوجاتشار يقود "الإمارات للدراجات" للفوز بلقب طواف سويسرا

جنيف في 22 يونيو/ وام/ توج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، بلقب النسخة الـ89 من طواف سويسرا 2026، بعد تحقيقه فوزه الثالث في مراحل السباق، إثر تصدره المرحلة الخامسة والأخيرة التي اختتمت أمس في فيلار-سور-أولون.

وقدم بوجاتشار أداءً قوياً على المرتفعات الصعبة للمرحلة الختامية، ليؤكد سيطرته على السباق ويحسم صدارة الترتيب العام، مضيفاً لقباً جديداً إلى سجله الحافل بالإنجازات، وذلك ضمن استعداداته لخوض طواف فرنسا الشهر المقبل.

وشهد طواف سويسرا تألقاً لافتاً لفريق الإمارات الذي حقق 4 انتصارات من أصل 5 مراحل عبر بوجاتشار وزميله الإكوادوري جوناتان نارفيز، فيما أنهى الأمريكي براندون ماكنولتي السباق في المركز السادس بالترتيب العام.

وفي المرحلة الختامية، فرض فريق الإمارات إيقاعه على مجريات السباق لملاحقة مجموعة الهروب، قبل أن يشن بوجاتشار هجوماً حاسماً على بعد 8.2 كيلومتر من خط النهاية، لينجح في تجاوز منافسيه الواحد تلو الآخر.

وعلى الصعود الأخير، تمكن بوجاتشار من اللحاق بالفرنسي ليني مارتينيز ثم تجاوزه قبل أكثر من كيلومتر على النهاية، لينفرد بالمقدمة ويعبر خط الوصول متقدماً بفارق 7 ثوانٍ، محققاً الفوز بالمرحلة واللقب العام.