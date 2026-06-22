تكريم 395 خريجاً وخريجة من أكاديمية الفلاح

أبوظبي في 22 يونيو/ وام/ احتفلت "أكاديمية الفلاح" بتخريج الدفعة الثانية من طلبة الصف الثاني عشر للسنة الدراسية 2025 - 2026 "دفعة عام الأسرة"، وعددهم 395 طالبا وطالبة من مختلف فروع الأكاديمية الستة في إمارتي أبوظبي والشارقة، وذلك بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية وأولياء الأمور.

ويعكس هذا الإنجاز حرص مجلس أمناء الأكاديمية على مواصلة دعم مسيرتها التعليمية وتعزيز رسالتها في إعداد أجيال تمتلك الكفاءة العلمية والمهارية، وقادرة على مواكبة التغيّرات المتسارعة والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات وتوجّهاتها المستقبلية في قطاع التعليم.

وأعرب الخريجون والخريجات عن تقديرهم للرعاية والاهتمام اللذيْن يحظى بهما التعليم في دولة الإمارات، مؤكدين أن تجربتهم الدراسية في "أكاديمية الفلاح" أسهمت في صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم، وغرست فيهم قيم المسؤولية والاجتهاد والطموح، كما زوّدتهم بالمهارات اللازمة لمواصلة مسيرتهم الجامعية والمهنية بثقة وتميّز.

وشهد الحفل تكريم عدد من الجهات الداعمة؛ إضافة إلى الخريجين والخريجات، بمشاركة أولياء الأمور والكوادر التعليمية، احتفاءً بما حققوه من نجاحات وإنجازات، متمنين لهم مستقبلًا مليئًا بالتميّز والعطاء.

وتواصل "أكاديمية الفلاح"، منذ تأسيسها سنة 2023، أداء رسالتها من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تُسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، وترسيخ قيم الابتكار والتميّز والانتماء الوطني، بما يواكب متطلبات المستقبل.