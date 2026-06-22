الاتحاد النسائي يطلق "ملتقيات جسور المعرفة للمرأة" لتعزيز ريادة المرأة ومواكبة المسارات التنموية

أبوظبي في 22 يونيو/ وام/ أطلق الاتحاد النسائي العام، برنامج "ملتقيات جسور المعرفة للمرأة"، ليكون منصة إستراتيجية تهدف إلى إثراء الحصيلة المعرفية للمرأة في شتى المجالات.

ويسعى البرنامج إلى تمكينها من أدوات صناعة المستقبل، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية، ويضمن إعداد كفاءات تجمع بين مواكبة التوجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، وتوسيع مداركها وخبراتها في الجوانب الأسرية والمجتمعية التي تعزز دورها المحوري في بناء المجتمع.

وتتضمن سلسلة "ملتقيات جسور المعرفة للمرأة" تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية والمجالس والورش التخصصية، التي تُقدم بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين للاتحاد من أهل الخبرة والاختصاص.

وتغطي هذه الفعاليات موضوعات تشمل الجوانب الصحية، والأسرية، والبيئية، والتعليمية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها من المجالات التي تضمن جودة حياة المرأة وريادتها في مختلف القطاعات.

وشهدت أولى فعاليات البرنامج تفاعلاً نوعياً؛ حيث نُظمت في مجلس الهواشم جلسة بعنوان "مناعتنا في وعينا" بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، والتي ركزت على رفع وعي المرأة بالأمراض المناعية الذاتية وطرق الوقاية منها، مع التأكيد على الدور الجوهري للدعم النفسي والاجتماعي في تحسين جودة الحياة.

كما شهد يوم 17 يونيو 2026 في "التواجد البلدي – مدينة خليفة" تنظيم ملتقى حواري بعنوان "أسرة واعية.. أبناء مطمئنون"، الذي سلط الضوء على دور الأسرة في دعم الصحة النفسية للأبناء، وتنمية مهارات التواصل الإيجابي، وبناء بيئة أسرية قائمة على الثقة والاستقرار.

واتسمت الفعاليات بطابع حواري مكثف أتاح للمشاركات تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تلامس حياتهن اليومية، مما يعكس أهمية هذه المنصات المعرفية النوعية. ويستعد الاتحاد النسائي العام لتنظيم سلسلة قادمة من الجلسات والورش التي ستغطي مجالات تقنية ومهنية متقدمة.