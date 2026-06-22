"المحترفين الإماراتية" تنظم قرعة موسم 2026-2027 يوليو المقبل

أبوظبي في 22 يونيو/ وام/ أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تنظيم مراسم قرعة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يوم الخميس الموافق 2 يوليو المقبل، في المقر الرئيسي لشركة أدنوك بالعاصمة أبوظبي، بحضور ممثلي الأندية وشركاء النجاح ووسائل الإعلام.

وأكدت الرابطة اكتمال جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بإجراء القرعة، وفق أعلى معايير الاحترافية والشفافية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة، من خلال منظومة عمل متكاملة تعتمد أحدث الحلول التقنية والأنظمة الذكية المعتمدة في إدارة المسابقات.

وأوضحت أن مراسم القرعة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطوير مسابقاتها وتعزيز جودة مخرجاتها التنظيمية، بما ينسجم مع إستراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مفاهيم الابتكار والتميز المؤسسي، وتقديم نموذج احترافي يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم البطولات الرياضية.

وفي إطار التطوير المستمر للمسابقات، يشهد الموسم الجديد إقامة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بحلة تنظيمية متجددة، ضمن رؤية تستهدف رفع مستويات التنافس والإثارة، وتعزيز القيمة الفنية والتسويقية للبطولة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة الجماهير والأندية والشركاء.