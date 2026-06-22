الظاهري يتوج بالمركز الأول في السباق الـ2 للجولة الـ4 من بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية

ميلانو في 22 يونيو/وام/ حقق السائق الإماراتي الشاب راشد الظاهري، فوزاً مهما في السباق الثاني للجولة الرابعة من بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، التي أقيمت أمس على حلبة مونزا الإيطالية.

وجاء الفوز بعد أداء قوي قدمه الظاهري على الحلبة الشهيرة الواقعة بالقرب من مدينة ميلانو، والتي تعد من أبرز حلبات سباقات السيارات في العالم، رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها الجولة، مع ارتفاع درجات حرارة الهواء إلى أكثر من 35 درجة مئوية وملامسة حرارة الحلبة 50 درجة مئوية.

وقدم الظاهري أداءً تنافسياً مميزاً خلف مقود سيارة “تاتوس” التابعة لفريق “ياس هيت” بالتعاون مع فريق “آر-إيس جي بي” الفرنسي.

وكان قد أنهى التجارب التأهيلية الأولى في المركز الثالث ضمن مجموعته، لينطلق من المركز الخامس في السباق الأول، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني عشر إثر احتكاكات خلال المنافسات.

وفي السباق الثاني، انطلق الظاهري من المركز الثامن وفق نظام الشبكة المعكوسة، ونجح في التقدم تدريجياً إلى صدارة السباق، محافظاً عليها حتى خط النهاية ليحقق المركز الأول.

وشهدت الجولة أيضاً تعرض سيارة الظاهري لمشكلة تقنية خلال التجارب التأهيلية الثانية أمس، ما أثر على مركز انطلاقه في السباق الثالث، إلا أنه تمكن من إنهاء السباق في المركز التاسع وحصد نقاط مهمة في الترتيب العام للبطولة.