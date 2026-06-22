دبي سفاري بارك تختتم موسمها 7 بأرقام وإنجازات تعزز مكانتها في الحياة البرية والتعليم

دبي في 22 يونيو/ وام/ اختتمت دبي سفاري بارك الموسم 7 في عام جديد عزز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات المعنية بالحياة البرية ورعاية الحيوانات، محققة إنجازات بارزة في مجالات حماية الحياة البرية وتعزيز المعرفة ورعاية الحيوانات والبحث العلمي وتجارب الزوار.

وقالت منى الهاجري مديرة دبي سفاري بارك، إن الموسم 7 شكل محطة مهمة في مسيرة دبي سفاري بارك، من استقبال 144 مولودا جديدا وتحقيق إنجازات نوعية في حماية الحياة البرية إلى إشراك آلاف الطلاب، وتعزيز الشراكات الدولية، لافتة إلى أن هذه النتائج تعكس الالتزام العميق بالحياة البرية ورعاية الحيوانات وتقديم تجارب مؤثرة للزوار.

وأضافت أن ما يميز هذا الموسم هو اتساع دائرة الترابط بين المجتمع والطبيعة من خلال البرامج التعليمية والمبادرات الخاصة بالحياة البرية والتجارب العائلية واللقاءات القريبة مع الحيوانات.

وقدمت الوجهة خلال الموسم 7 مزيجاً من التجارب الجديدة إلى جانب إعادة إحياء أنشطة محببة للجمهور، وشملت أبرز الإضافات إطلاق أول "قرية احتفالية الشتوية" داخل الوجهة، وتقديم عروض رائعة” احتفاءً بـ”عام الأسرة” في دولة الإمارات، إضافة إلى عودة تجربة “الإفطار في البرية” خلال شهر رمضان.

كما سجل الموسم حضورا لافتا خلال احتفالات عيد الاتحاد ما عزز مكانة دبي سفاري بارك كواحدة من أبرز وجهات الحياة البرية الغامرة والرائدة في دبي.

وأسهمت المبادرات المجتمعية وعلى رأسها حملة "شهر سلام" المستوحاة من صغير وحيد القرن الأبيض في تعزيز الوعي بأهمية حماية الحياة البرية والتعايش مع الحيوانات في موائلها الطبيعية.

كما واصلت دبي سفاري بارك تحقيق أداء قوي خلال الموسم 7 ما عزز مساهمتها في دعم قطاع السياحة في الإمارة، وشهدت الوجهة ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب من الأسواق الدولية وشركات السفر مع بيع أكثر من 22 ألف تذكرة عبر شركاء السفر خلال عام 2025، إلى جانب تسجيل أكثر من 62 ألف عملية تفعيل عبر قنوات السفر خلال شهري يناير وفبراير فقط.

واستمر التعليم في لعب دور محوري ضمن إستراتيجية الوجهة، حيث استقبلت 27 ألفا و654 طالبا ضمن برامج تعليمية متخصصة في الحياة البرية. ومن خلال تجارب تفاعلية وأنشطة ميدانية ومحتوى توعوي مباشر واصلت الوجهة ترسيخ رسالتها في بناء جيل أكثر وعياً ومسؤولية تجاه الحياة البرية وحماية الحيوانات.

وشكل الحفاظ على الحياة البرية ورعاية الحيوانات محورا أساسيا لعمل الوجهة خلال الموسم 7، حيث استقبلت 144 مولودا جديدا من أنواع متعددة تشمل أنواعاً مهددة أو معرضة للخطر مثل المها الأبيض "الأدّكس" والذئاب العربية والليمور حلقي الذيل وغزال سبك والغزال الجبلي وأوريكس صاحب القرون الملتوية وغزال الصحراء العربي والأغنام البربرية ووعل النوبة.

ومن أبرز الولادات "سلام" صغير وحيد القرن الأبيض الجنوبي، الذي مثّل إضافة مهمة لبرنامج التكاثر، إلى جانب "زوري" الزرافة الصغيرة ، اللذين أصبحا من أكثر الحيوانات جذباً للزوار.

كما سجل الموسم محطة مفصلية في مسيرة دبي سفاري بارك مع انضمامها إلى كل من الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية /WAZA/، والرابطة الأوروبية لحدائق الحيوان والأحواض المائية /EAZA/، في اعتراف دولي يعكس التزامها بأعلى المعايير في مجالات حماية الحياة البرية ورعاية الحيوانات والبحث والتعليم.

وواصلت الوجهة جهودها خارج نطاقها من خلال برنامج إعادة توطين المها الأبيض "الأدّكس"، دعما لحماية هذا النوع المهدد بالانقراض والعمل على إعادته إلى موائله الطبيعية مستقبلاً.

وعززت دبي سفاري بارك مكانتها مركزا رائدا في علوم الحياة البرية والطب البيطري، حيث نشرت خلال الموسم دراستين علميتين، وواصلت تطوير خدمات الرعاية الصحية من خلال مبادرات متقدمة.

كما قام الفريق البيطري بإجراء 34 عملية جراحية منقذة للحياة إلى جانب تطوير برامج متابعة الحمل التي أسهمت في ولادات ناجحة من بينها ولادة “سلام”. كما تم إدخال تقنيات متقدمة في التشخيص الجزيئي وتحليل الجينات وأنظمة حفظ العينات الحيوية وفق أعلى المعايير الدولية.

وشملت برامج الرعاية الوقائية مراجعة الأنظمة الغذائية لـ29 نوعاً من الحيوانات وتوسيع مبادرة النظام الغذائي الخالي من الفاكهة وإجراء فحوصات قلب وقائية إلى جانب برامج متقدمة لمراقبة الأمراض وتعزيز الأمن الحيوي.

ومع إدخال تقنيات مخبرية حديثة تمكنت الوجهة من تقليل الاعتماد على المختبرات الخارجية بنسبة تقارب 99 بالمئة.

كما اختتمت دبي سفاري بارك موسمها السابع بنجاح وهي حاليا مغلقة لفترة التوقف الصيفي على أن تعاود استقبال الزوار لاحقاً هذا العام مع انطلاق موسمها 8.