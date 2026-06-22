جامعة العين تدعم تطوير الكفاءات الوطنية بالتعاون مع "الهلال الأحمر"

أبوظبي في 22 يونيو /وام/ نظّم مركز التعليم المستمر في جامعة العين برنامجا تدريبيا، استضافته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مقر الأمانة العامة بأبوظبي، بمشاركة 65 من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من مختلف إمارات الدولة.

ويأتي البرنامج في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير رأس المال البشري، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ منهجيات تدريبية تستند إلى الاحتياجات الفعلية وتحقق أثراً مستداماً في بيئة العمل.

واستعرض الدكتور أحمد إبراهيم الجمعة، الأستاذ المشارك في كلية الاتصال والإعلام بجامعة العين، مقدم البرنامج، خلال الورشة التدريبية المتخصصة بعنوان "تحديد الاحتياجات التدريبية: من التحليل إلى الأثر"، منهجيات وأدوات تحديد الاحتياجات التدريبية وآليات توظيفها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

وتناول الدكتور أحمد الجمعة عددا من المحاور الرئيسة، شملت مفهوم الاحتياجات التدريبية وأهميتها، والفرق بينها وبين التقييم الوظيفي، وأبرز الأدوات المستخدمة في تحديدها، إلى جانب تحليل فجوات الأداء والإنتاجية، وربط الاحتياجات التدريبية بالأهداف الاستراتيجية ومتطلبات العمل المستقبلية، وقياس أثر التدريب وآليات التحسين المستمر.

من جانبه أكد أحمد إبراهيم الطنيجي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تولي بناء قدرات موظفيها أولوية إستراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء وتبني أفضل الممارسات في العمل الإنساني والاجتماعي، مشيراً إلى أن الورشة تندرج ضمن الخطة التشغيلية للهيئة في مجال التدريب والتأهيل، والتي تتضمن تنفيذ المزيد من البرامج والورش المتخصصة لتطوير مهارات العاملين ورفع جاهزيتهم المهنية.

وأضاف أن التعاون القائم مع مركز التعليم المستمر بجامعة العين يمثل نموذجاً للشراكات المؤسسية الهادفة إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز الكفاءات الوطنية.

من جهته، أكد رائد صغير، مدير مركز التعليم المستمر بجامعة العين، أن تنمية رأس المال البشري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التميز المؤسسي والاستدامة، مشيراً إلى التزام المركز بتقديم برامج تدريبية متخصصة تُصمم وفق احتياجات الجهات الشريكة بما يسهم في رفع الأداء والإنتاجية.

وأوضح أن التعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يجسد التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

ويواصل مركز التعليم المستمر بجامعة العين تقديم برامج ومبادرات تدريبية متخصصة تدعم التطوير المهني وتعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، من خلال شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.