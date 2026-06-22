بلدية منطقة الظفرة تعزز تميزها المؤسسي بجائزتين ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة

الظفرة في 22 يونيو/ وام/ فازت بلدية منطقة الظفرة، بجائزتين ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، في تأكيد جديد على نجاح جهودها في تطوير بيئة العمل المؤسسية وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي بما يتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو الريادة والتميز.

وجاء الفوز الأول عن مبادرة استقطاب الكوادر الوطنية تحت شعار "ابتكار يقود مصيراً وشراكة وطنية تصنع المستقبل"، تقديراً لجهود البلدية في استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتمكين وتأهيل قيادات الصف الثاني والثالث.

وهي مبادرة إستراتيجية تهدف إلى إعداد جيل جديد من القيادات من خلال منحهم فرصاً قيادية فعلية وتمكينهم من إدارة الأعمال والفرق والمشاريع بما يسهم في تسريع جاهزيتهم للمستقبل.

كما فازت البلدية بالجائزة الثانية في مجال التحول الرقمي عن مبادرة "الموارد البشرية الذكية: رحلة التحول الرقمي المدعمة بالذكاء الاصطناعي"، والتي عكست نجاح البلدية في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة العمليات، وتحسين تجربة الموظفين، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

ويجسد هذا الإنجاز حرص بلدية منطقة الظفرة على تبني ثقافة التميز المؤسسي والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري، وتسخير الحلول الرقمية الذكية للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يعزز مكانتها كجهة رائدة في العمل البلدي.

وأكدت البلدية أن هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة مسيرة التطوير والابتكار، وتعزيز الشراكات الوطنية، وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تحقيق رؤيتها الرامية إلى تقديم خدمات بلدية استباقية ومستدامة تلبي تطلعات المجتمع وترتقي بجودة الحياة في منطقة الظفرة.