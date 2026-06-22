حكومتا الإمارات والدومينيكان تطلقان حزمة مبادرات لتعزيز التحديث الحكومي وتبادل المعرفة

دبي في 22 يونيو/ وام/ أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، بما يعزز التعاون الثنائي في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بكفاءته.

وشملت المبادرات إطلاق مبادرة مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان المستلهم من نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية، إلى جانب مبادرة بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة، وإطلاق برامج متخصصة لبناء القدرات في قطاع الجمارك، وتطوير منصة استبيان رضا المتعاملين بهدف تحسين الخدمات الحكومية، فيما بحث المشاركون في المنتدى إطلاق مبادرة تصفير البيروقراطية في جمهورية الدومينيكان.

جاء الإعلان عن المبادرات ضمن مخرجات منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي نظمته حكومتا الإمارات والدومينيكان، بهدف استكشاف آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والعمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية وتواكب تطلعات الحكومات المستقبلية.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المبادرات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى، تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان، التي تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وفخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان.

وقال معاليه إن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الصديقين، تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وتحديث العمل الحكومي، وبناء جيل جديد من حكومات المستقبل، مؤكداً حرص الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق أثراً إيجابياً مباشراً على المجتمعات في البلدين.

من جهته، أكد معالي خوسيه إغناسيو باليزا وزير الرئاسة في جمهورية الدومينيكان أن التقدم الذي حققته حكومتا جمهورية الدومينيكان ودولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل ثمرة عمل مستدام وتعاوني على مدى السنوات الماضية، أسفر عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي ثنائي وتنفيذ عدد من الزيارات المعرفية للمؤسسات الدومينيكية إلى دولة الإمارات للاطلاع على التجارب الناجحة في الإدارة الحكومية.

وقال إغناسيو باليزا إن الشراكة بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التبادل المعرفي بين الحكومتين، ومشاركة جمهورية الدومينيكان في القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد في دبي بوفد برئاسة فخامة الرئيس لويس أبي نادر".

وضم وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى كلا من؛ سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة خالد الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، وسعادة حمد سيف بالمحينة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، ومحمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مدير إدارة القيادات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، و هشام أميري المدير التنفيذي لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

كما ضم الوفد الإماراتي، محمد الأحبابي مدير إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد والسياحة، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الجمركية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإيمان السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية في جمارك دبي، وسعيد بالهول مدير ادارة العمليات في قطاع الحكومة الرقمية بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد الشامسي نائب الرئيس للنمو التجاري وتنمية الأعمال في شركة "موانئ دبي العالمية"، وعدد من المسؤولين والقيادات الحكومية.

وشارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة الدومينيكان في مقدمتهم؛ معالي خوسيه إغناسيو باليزا وزير الرئاسة، ومعالي روبرتو ألفاريز وزير الخارجية، وسعادة لويس ماديرا نائب وزير الرئاسة، وسعادة أرماندو مانزويتا نائب وزير الابتكار والتكنولوجيا، وسعادة هاديلين ماتوس نائبة وزير تقييم الأداء المؤسسي، وسعادة لوسيا إينيس زوريّا رودريغيز نائبة وزير المناطق الحرة والأنظمة الخاصة، وسعادة باولا ديسلا نائبة وزير العلاقات الدولية، وسعادة رينسو هيريرا سفير جمهورية الدومينيكان لدى دولة الإمارات، وهيكتور بورسيلا دوماس رئيس مجلس الطيران المدني، وإيغور رودريغيز دوران المدير العام للمعهد الدومينيكي للطيران المدني.

وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة المعرفية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان تجسد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.

وقال: "شكّلت جلسات التبادل المعرفي منصة عملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، والاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في تطوير السياسات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي والابتكار، بما يسهم في تسريع التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الحكومات وتحقيق أثر إيجابي ملموس ينعكس على جودة حياة المجتمعات".

وشهد المنتدى عقد حوارات وزارية وجلسات عمل متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب مناقشة فرص تطوير مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.

وعقد الجانبان سلسلة من جلسات العمل المتخصصة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تناولت 10 محاور استراتيجية شملت الاقتصاد، والجمارك، والتعليم، والتنافسية والإحصاء، والطيران، والقمة العالمية للحكومات، والمسرعات الحكومية، والقوانين والتشريعات، وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والخدمات الحكومية إلى جانب التحول الرقمي.

وهدفت الجلسات إلى استعراض التجارب والممارسات الحكومية الناجحة، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تطوير الشراكات المؤسسية والاستفادة من النماذج الحكومية الرائدة والمبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستويات التنافسية.

كما ركزت المناقشات على تبني الحلول المبتكرة وتطوير السياسات والخدمات الحكومية بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ورفاه المجتمعات.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أعلنت في يونيو 2025 عن شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي مع حكومة جمهورية الدومينيكان، بهدف تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التحديث الحكومي.

وشهدت الشراكة تنفيذ سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية للقيادات الحكومية، ضمن محاور شملت الخدمات الحكومية، وبناء القدرات، والأداء الحكومي، والمسرعات الحكومية، والتعليم، بما يعزز جهود البلدين في تطوير العمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.