"موانئ دبي العالمية" و"ويلو" توسعان شراكتهما لتعزيز الخدمات اللوجستية الذكية

دورتموند في 22 يونيو/وام/ أعلنت مجموعة "ويلو"، اليوم، عن إبرام مذكرة تفاهم، مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المستدامة، وحلول الخدمات اللوجستية الذكية، والابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه العالمي.

ووقع الاتفاقية أوليفر هيرميس، الرئيس والرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة "ويلو"؛ وعبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بحضور عبدالله الخاطر، رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى برلين.

وخلال حفل التوقيع الذي أٌقيم في "ويلو بارك" بمدينة دورتموند الألمانية، قال أوليفر هيرميس، إن توسيع الشراكة يمثل خطوة استراتيجية بارزة، إذ يعزز التكامل بين خبرات "ويلو" في مجال تقنيات المياه وقدرات "موانئ دبي العالمية" في مجالي البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ويتيح لنا توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي إحداث تحول نوعي، وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات أثر مستدام على مستوى العالم، في قطاع المياه والخدمات اللوجستية والعديد من القطاعات الأخرى.

وقال عبدالله الهاشمي، إن الاتفاقية تستند إلى شراكة راسخة وطويلة الأمد، نمت وتطورت على مدار سنوات عبر جافزا، واليوم، نمضي في دعم عمليات صناعية أكثر ذكاءً، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للنمو أمام المصنعين والمتعاملين في دولة الإمارات وألمانيا والأسواق العالمية، من خلال الجمع بين المنظومة اللوجستية المتكاملة لـ "دي بي ورلد" والريادة الهندسية والتكنولوجية التي تتميز بها "ويلو"، وتُشكّل هذه الشراكة منصة لتبادل المعرفة وتنمية الكفاءات، وهما عنصران أساسيان لدفع المرحلة المقبلة من النمو الصناعي.

وتستند الشراكة إلى حضور "ويلو" في المنطقة، بما يتضمن منشأة "جرين فاب" التابعة لها في دبي، والتي تم إنشاؤها قبل قرابة عشرين عاماً في جافزا التي تتولى تشغيلها "دي بي ورلد"، والتي شهدت توسعة كبيرة خلال العام الماضي.

وبموجب المذكرة سيبحث الطرفان آفاق توظيف حلول "ويلو" المدمجة بالذكاء الاصطناعي عبر المراكز اللوجستية والموانئ التابعة لـ "دي بي ورلد"، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية الخاصة بـ "ويلو"، وتقييم فرص التعاون في إطار برنامج "الأكاديمية العالمية للذكاء الاصطناعي في قطاع المياه" التابع لـ "ويلو".