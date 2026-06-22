مشاركة قياسية في منافسات السلة والكريكيت وتسلق الجدار بألعاب مدارس دبي

دبي في 22 يونيو/ وام/ أعلن مجلس دبي الرياضي، تسجيل مشاركة قياسية في منافسات كرة السلة والكريكت داخل القاعات وتسلق الجدار ضمن "دورة ألعاب مدارس دبي"، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبشراكة تشغيلية مع شركة "إي إس إم".

وأكد المجلس في بيان اليوم، أن الدورة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة رئيسية لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل أندية ومنتخبات الدولة مستقبلاً، مشيراً إلى أن احصائيات المنافسات أكدت نموا قياسياً في محتلف الأوجه.

وشهدت بطولة كرة السلة، التي أقيمت في أكاديمية "باسكت بول هاب دبي"، مشاركة 1500 طالب وطالبة ضمن 124 فريقاً تنافسوا في ست فئات عمرية، مقارنة بـ768 مشاركاً في الموسم الماضي، ما يعكس النمو المتواصل في قاعدة المشاركة الرياضية المدرسية.

كما استضافت صالة "دانوب سبورتس وورلد" منافسات الكريكت داخل القاعات بمشاركة 300 لاعب يمثلون 30 فريقاً في فئتي تحت 11 و15 سنة، وشهدت المنافسات مستويات فنية متميزة ومنافسة قوية بين المدارس المشاركة.

وفي رياضة تسلق الجدار، شارك طلاب وطالبات من 19 مدرسة في المنافسات التي استضافتها أكاديمية "جيمس العالمية"، وسط مستويات فنية لافتة أظهرت تطور مهارات المشاركين في هذه الرياضة المتنامية.