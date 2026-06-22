"مقر المؤثرين" و"تيك توك" يختتمان النسخة الثانية من معسكر "CreatorsHQxTikTok"

دبي في 22 يونيو/ وام/ وسط أجواء احتفالية مفعمة بطاقات الشباب، أسدل "مقر المؤثرين"، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، الستار عن النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الإقليمي المكثف "CreatorsHQxTikTok#"، الذي أطلقه ضمن الشراكة الاستراتيجية مع "تيك توك"، والهادفة إلى تمكين صناع المحتوى والمبدعين في المنطقة.

وشارك في المعسكر الذي امتد على مدار 4 أيام متواصلة في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، عدداً كبيراً من صناع المحتوى المبتدئين والمحترفين الذين خاضوا غمار رحلة معرفية متكاملة قدمها نخبة من الخبراء في مختلف مجالات صناعة المحتوى، حيث اشتمل البرنامج التدريب الشامل خلال المعسكر التدريبي على أدق التفاصيل النظرية والتطبيقية، مع التركيز على 5 محاور رئيسية، تضمنت أساسيات إطلاق محتوى مميز على "تيك توك"، وبناء استراتيجية المحتوى عالي الجودة، وفنون السرد البصري عبر احتراف التصوير السينمائي باستخدام أحدث التقنيات، وأدوات الحفاظ على السلامة الرقمية، واستراتيجيات الانتشار وفهم خوارزميات منصة "تيك توك" وكيفية بناء هوية رقمية فريدة تضمن الاستمرارية والنمو، إضافة إلى الجانب الاستثماري والتجاري وتحويل صناعة المحتوى إلى علامات تجارية تحقق دخلاً مستداماً .

وقد ترجمت النتائج الإيجابية الزخم الذي شهدته النسخة الثانية من المعسكر التدريبي، حيث بلغ إجمالي عدد المبدعين المشاركين في هذه النسخة 65 صانع محتوى من 20 دولة، والذين نجحوا خلال أيام التدريب في إنتاج أكثر من 100 فيديو إبداعي مبتكر تم نشرها عبر المنصة خلال 48 ساعة، ما يؤكد كفاءة الأدوات التي تلقاها المشاركون وقدرتهم الفورية على ملامسة اهتمامات الجمهور الرقمي.

وأشاد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، بالنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها المعسكر في نسخته الثانية، وما أظهره صناع المحتوى المشاركون من تحول ملحوظ في قدراتهم وأفكارهم حول إنتاج المحتوى الهادف والجاذب القادر على تحقيق الانتشار وتقديم قيمة عالية.

وقال: "اختتام معسكر "#CreatorsHQxTikTok" بهذا النجاح، يتوج رحلة ملهمة من الشغف والابتكار.. إن ما رأيناه من إبداع يثبت أن الرهان على الاستثمار في المواهب الشابة هو الرهان الرابح لصياغة مستقبل مشرق للإعلام الرقمي في المنطقة".

وأضاف: "إن خريجي المعسكر اليوم يحملون رسالة مجتمعاتهم في المنطقة إلى العالم بقدرات إبداعية قادرة على تحقيق الوصول والتأثير، ونحن فخورون بأن يكون مقر المؤثرين هو الحاضنة الاستراتيجية التي تنطلق منها هذه الطاقات نحو التميز والاحترافية".

من جهتها، عبّرت كارن حداد رئيس عمليات المحتوى لدى تيك توك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فخرها بالمخرجات الاستثنائية للمعسكر، مؤكدة أن الشراكة مع مقر المؤثرين أثبتت مجددًا أن الطاقات في المنطقة قادرة على الإبداع والتميز والعمل ضمن أفضل معايير السرد القصصي الرقمي عالميًا بفضل ما يمتلكونه من أدوات ورؤية واعدة.

وأضافت: "إننا في تيك توك ننظر إلى معسكر #CreatorsHQxTikTok" باعتباره حدثاً مهماً يساهم في تشكيل مستقبل الابتكار الرقمي في المنطقة، ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني وفتح آفاق جديدة تمكّن المبدعين من الانتقال بصناعة المحتوى من دائرة الهواية إلى آفاق الاحتراف والاستثمار المستدام، وبما يضمن مواكبتهم للمتغيرات المتسارعة في سوق الإعلام الرقمي العالمي ليكونوا قادة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم".

وعلى مدار أيام المعسكر، خاض صناع المحتوى المشاركون غمار رحلة معرفية مكثفة قدمت لهم مفاهيم أكثر وضوحاً حول الفضاء الرقمي، ومكنتهم بحزمة من المهارات الاستراتيجية والفنية في هذا المجال، حيث تلقى المشاركون تدريبًا عمليًا رفيع المستوى على يد خبراء استوديو "سكون"، بقيادة خليل شطارة المؤسس والرئيس التنفيذي في استوديو "سكون"، وأنس شطارة المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في استوديو "سكون"، وشمل التدريب احتراف فنون التأطير السينمائي، وهندسة الإضاءة والصوت باستخدام الهواتف الذكية، إلى جانب تطويع أدوات الشاشة الخضراء والتحرير الاحترافي المتقدم عبر برنامج CapCut لصناعة فيديوهات ذات جاذبية بصرية مذهلة ومؤهلة للانتشار الواسع.

وتعمق المبدعون ضمن برنامج المعسكر في قراءة البيانات والتحليلات عبر "استوديو تيك توك"، وتعلموا كيفية تحويل الأرقام والرؤى الإحصائية إلى استراتيجيات نمو ذكية تضمن وصول محتواهم إلى صفحة "لك" (For You Page) ببصمة فريدة تدمج بين القيمة المعرفية والترفيه الراقي.

وفُتحت أمام المتدربين آفاقًا استثمارية جديدة عبر استكشاف منصة "تيك توك ون" (TikTok One)، وشراكات العلامات التجارية بالتعاون مع منصة Sociata، بالإضافة إلى احتراف أدوات البث المباشر (TikTok LIVE) كأداة لبناء مجتمعات تفاعلية حية وتحويل الموهبة إلى مشروع اقتصادي مستدام.

كما ركز المعسكر على ترسيخ مفاهيم السلامة الرقمية وإرشادات المجتمع، لضمان بناء بيئة رقمية آمنة وإيجابية تحمي المبدع وجمهوره على حد سواء.

ولم تخلُ رحلة المعرفة خلال المعسكر من أجواء الحماس والتنافس، حيث اشتعلت منصة التحديات اليومية عبر مسابقات تفاعلية أضفت روح المرح، وصولاً إلى لحظة الإعلان الرسمي عن الفائزين بجوائز المعسكر السنوية في حفل الختام، حيث تم تكريم الفائزين من كوكبة المواهب الاستثنائية.