شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة بمخاطر الجرائم الرقمية

أبوظبي في 22 يونيو/ وام/ نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بمديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي، مبادرة توعوية لطلبة مدارس المرفأ، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وتحقيق أولويتها الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» والهدف الاستراتيجي «الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية»، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم والابتزاز الإلكتروني وسبل الوقاية منها.

وتناولت المبادرة التعريف بمفهوم الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال والابتزاز المستخدمة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب توعية الطلبة بأهمية المحافظة على الخصوصية الرقمية وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو الصور والمعلومات الحساسة مع جهات غير موثوقة.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية التأكد من صحة المواقع الإلكترونية والتعامل مع التطبيقات والمنصات الرسمية فقط عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وعدم الاستجابة للرسائل أو الروابط المشبوهة التي تستهدف سرقة البيانات أو استغلال المستخدمين، داعيةً إلى اتباع السلوكيات الرقمية الآمنة التي تسهم في حمايتهم من المخاطر الإلكترونية.