إعلان نتائج جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي في دورتها الثانية 2026

العين 22 يونيو / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لـ«جائزة محمد بن حم للتطوع التخصصي»، نتائج الدورة الثانية لعام 2026، التي شهدت 112 مشاركة ضمن فئات الجائزة الرسمية .

في فئة الشخصية الاعتبارية، فازت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.وفي فئة المؤسسات والجهات / الفرق التطوعية، فازت كل من: جمعية واجب التطوعية بالعين، وفريق عجمان التطوعي بعجمان، وجمعية أصدقاء البيئة بالعين.وفي فئة المؤسسات والجهات / الجهات الحكومية، فازت وزارة التربية والتعليم. أما في فئة المؤسسات والجهات / المؤسسات التعليمية، فقد فازت كل من: روضة كلباء بالشارقة، ومدرسة حماية للبنات – التابعة لشرطة دبي في دبي، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية – الفجيرة بنين بالفجيرة.

وضمن التكريم الخاص بمناسبة عام الأسرة، تم تكريم الوالدة فاطمة عبدالله جمعة.وفي فئة القائد المتطوع، فازت كل من: د. منال رفيق سعيد جعرور، ود. عائشة حسن محمد أحمد اليماحي.وفي فئة مدير جهة العمل المتطوع، فازت كل من: عائشة سعيد الحميدي الغفلي بالعين، و حليمة حسن محمد المعمري بالعين.وفي فئة الطبيب المتطوع، فاز د. محمد مطر عبيد المهيري. وفي فئة الأستاذ الجامعي المتطوع، فازت بروفيسور/ بدرية ناصر عبدالله خميس الجنيبي بالعين. وفي فئة المعلم المتطوع، فاز كل من: رائدة فيصل شفيق صالح بأبوظبي، و محمد السيد عبدالوهاب طرباي بالعين، ود. رحاب محمد الشافعي بأبوظبي.وفي فئة الموظف المتطوع / التربوي، فاز كل من: مريم عبدالرحمن جاسم الحمادي بالشارقة، وهالة محمد محمد أحمد بالعين، ود. خالد السيد حسنين محمد شرباص بالعين.

وفي فئة الموظف المتطوع / الحكومي، فاز كل من: مريم حسن محمد المعمري / العين، و مريم حسين علي حسين اللوغاني / الشارقة، و عزيزه فرج عرض الصيعري / أبوظبي، و رقيه علي يوسف بن محمود الدرمكي / الشارقة، و بدرية محمد عبدالله الشهياري / الفجيرة، ومنى علي محمد اللوغاني / الشارقة.

وفي فئة الموظف المتطوع / الخاص، فاز كل من: د. عائشة علي أحمد الغيص الزعابي بدبي، وبدرية علي محمد مطر الشحي بعجمان، وأمل داوود حسن النحوي بدبي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الجائزة تمثل منصة وطنية للاحتفاء بالعطاء المتخصص، وتسليط الضوء على النماذج التي سخّرت خبراتها ومهاراتها لخدمة المجتمع، بما يعزز قيم المسؤولية المجتمعية، ويحفز الأفراد والمؤسسات على تبني مبادرات تطوعية ذات أثر مستدام.