سفير الإمارات يكرّم الجهات المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026

بكين في 22 يونيو/ وام/ أقام معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، فعالية لتكريم الجهات والمؤسسات الإماراتية، والكتّاب، والناشرين، والمبدعين المشاركين في برنامج دولة الإمارات ضيف الشرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2026.

وجاء هذا اللقاء احتفاءً بالنجاح الذي حققته المشاركة الإماراتية، التي عكست ثراء المشهد الثقافي الوطني من خلال برنامج متنوع ضم فعاليات أدبية وفكرية وفنية وتراثية، قُدمت عبر جناحي الثقافة وحقوق النشر، بمشاركة نخبة من المؤسسات الوطنية والشخصيات الثقافية والإبداعية.

وخلال المناسبة، كرّم معالي السفير الجهات المشاركة تقديرًا لإسهاماتها في إنجاح مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في المعرض، ولدورها في إبراز الهوية الثقافية الإماراتية وتعزيز حضورها على الساحة الثقافية الدولية.

وأكد معاليه أن هذه المشاركة تجسد رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الثقافة بوصفها جسرًا للحوار والتقارب بين الشعوب، وتعكس المكانة المتنامية للصناعات الثقافية والإبداعية الإماراتية على المستوى العالمي، مشيدًا بما قدمته الجهات المشاركة من محتوى نوعي أسهم في إبراز التنوع الثقافي والإرث الحضاري للدولة وتعزيز التبادل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية.

كما شكّل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين المشاركين، والاحتفاء بما تحقق خلال أيام المعرض، والتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية لدعم أهداف الدبلوماسية الثقافية الإماراتية، وتوسيع آفاق الشراكات الثقافية الدولية.

وضم الوفد الإماراتي المشارك ممثلين عن نخبة من المؤسسات الثقافية والفكرية والإعلامية والأكاديمية، شملت وزارة الثقافة، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ودائرة التنمية السياحية – عجمان، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومعهد الشارقة للتراث، وجمعية الإمارات للناشرين، وهيئة الشارقة للكتاب، ومركز أبوظبي للغة العربية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتريندز للبحوث والاستشارات، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومنتدى أبوظبي للسلم، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمكتبة والأرشيف الوطني، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى جانب عددٍ من المبدعين والفرق التراثية الإماراتية، كما شهد جناح حقوق النشر مشاركة عدد من الجهات المتخصصة في قطاع النشر وصناعة الكتاب، من بينها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، ووكالة الشارقة الأدبية، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومؤسسة الإمارات للآداب، ودار كالامون للنشر، ودار أجيال للنشر، ودار غاف للنشر، وهيئة الشارقة للآثار، إلى جانب عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية الأخرى.

واختتمت دولة الإمارات مشاركتها المتميزة كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، مقدمةً واحدةً من أكبر مشاركاتها الثقافية الدولية، بما يعزز البعد الثقافي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.