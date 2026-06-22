دبي تستضيف "EPEX 2026"

دبي في 22 يونيو/وام/ تستضيف دبي يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، معرض “إكسبيرينشال بلانر إكسبو 2026” (EPEX 2026)، أحد أبرز التجمعات المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بمشاركة “فعاليات دبي للأعمال” التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كشريك للوجهة المستضيفة، وانضمام مجموعة كيرزنر الدولية شريكاً رئيسياً للحدث.

ويعزز المعرض في دورته الحادية عشرة مكانته منصة عالمية تجمع كبار المشترين وصناع القرار وممثلي الوجهات والفنادق ومواقع استضافة الفعاليات من الهند والشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق الواعدة، بما يسهم في توسيع فرص التعاون وإبرام الشراكات التجارية ودعم نمو قطاع فعاليات الأعمال.

وينعقد المعرض هذا العام تحت شعار “حيث يلتقي القادة مجدداً” في توقيت يتزامن مع انطلاق موسم جديد لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض عالمياً، الذي يعد من أهم الفترات المخصصة للتخطيط والتعاقد وإطلاق المشاريع الجديدة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إن دبي تواصل الاستثمار في قطاع فعاليات الأعمال والمنصات التي تتيح فرصاً حقيقية للتواصل وبناء العلاقات المهنية طويلة الأمد، مؤكداً أن المعرض يسهم في جمع صناع القرار وتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال.

وأكدت كاريشما هوندالاني مؤسسة معرض EPEX، أن الحدث يركز على جمع القادة والمشترين والشركاء المؤثرين في رسم مستقبل قطاع فعاليات الأعمال، مشيرة إلى أهمية هذه المرحلة التي تشهد تسارعاً في وتيرة التخطيط وإبرام الشراكات على مستوى الأسواق العالمية.

وسيركز المعرض على الأسواق ذات النمو المرتفع وفي مقدمتها الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وتركيا، مع توقع مشاركة أكثر من 100 من كبار المشترين المستضافين، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية متخصصة وتجارب استكشافية وعروض تقديمية ومنصات لتكريم أبرز الشراكات والفعاليات المؤثرة في المنطقة.