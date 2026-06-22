المري والمهيري يحصدان فضية وبرونزية بطولة هيكستيد الدولية لقفز الحواجز

لندن في 22 يونيو/ وام/ أحرز الفارس عبد الله محمد المري فضية بطولة هيكستيد الدولية، وحصد الفارس حميد عبد الله المهيري البرونزية في واحدة من أعرق بطولات قفز الحواجز الدولية ببريطانيا، وجرت فعالياتها خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.

وشارك فرسان الشراع في منافسات البطولة رفيعة المستوى، منها "داربي هيكستيد"، كما شهدت جولات مصنفة عالمياً بوجود نخبة الفرسان للمنافسة على النقاط الدولية والجوائز الكبرى، وحصدوا مراكز متقدمة ضمن الـ10 الأوائل، في المنافسات الدولية فئة الأربع نجوم، والمنافسات الدولية لخيول القفز الصغيرة، ضمن الإعداد لمشاركتهم على الميادين العشبية في بطولة العالم للفروسية 2026، بمدينة آخن الألمانية.

وحقق المري فضية جائزة بطولة الأساتذة مع الجواد "بي بي إس مغريغور"، بمواصفات الجولتين على حواجز الـ1.50 متر، كما فاز المهيري، ببرونزية الأساتذة مع الجواد "فونشستي في دي هيفنك"، وكان المركز السابع أيضا من نصيب الفارس المري مع الجواد "كيان"، بينما فاز الفارس مبخوت عويضة الكربي مع الفرس "كاسال شينا"، بفضية بطولة دوني الكبرى.

وأسفرت مشاركة خيول القفز الصغيرة بإسطبلات الشراع عن مراكز متقدمة، من أبرزها فوز الجواد "إيرل" بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري في الشوط التأهيلي للخيول الصغيرة عمر 7 سنوات على حواجز الـ1.40 متر، كما حصد المركز السابع في شوط الختام.

وأحرز الجواد "فيلون" بقيادة الفارس حميد المهيري فضية الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، على حواجز الـ1.30 متر، ونجح الجواد "إس إس كوين لان"، من انتاج إسطبلات الشراع، بقيادة الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي في حجز موقعه بين الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات صاحبة أفضل المراكز الـ10 الأولى، في شوط الختام على حواجز الـ1.20 متر.