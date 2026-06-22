فلاي دبي تعلن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب "مُرحِّل الطيران"

دبي في 22 يونيو/ وام/ أعلنت فلاي دبي، عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريب مُرحِّل الطيران “Flight dispatcher” الذي أطلقته مؤخراً، والمخصص للمواهب والكفاءات الإماراتية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، فبعد توقيع مذكرة التفاهم في وقت سابق من هذا العام مع جامعة الإمارات للطيران، تدعو الناقلة المواطنين الإماراتيين للتقديم؛ ومن المقرر أن يبدأ تدريب الدفعة الأولى في سبتمبر من العام الجاري 2026.

وأفادت الناقلة أن البرنامج يدعم بشكل مباشر مكانة دبي كمركز عالمي للطيران يتمتع بالمرونة والاستعداد للمستقبل، من خلال توفير المزيد من الفرص للمواطنين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مجال الطيران.

وبموجب الشراكة، سيلتحق المرشحون بدورة مُرحِّل طيران تمهيدية في جامعة الإمارات للطيران بدبي، وتُعدّ هذه الدورة برنامجاً معتمداً من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، مدته عشرة أسابيع، وهو مصمم لإعداد المتدربين للحصول على رخصة مُرحِّل طيران.

وتُزوّد الدورة المتدربين بالمعرفة الفنية والتشغيلية الأساسية، بما في ذلك قانون الطيران، والأرصاد الجوية، والملاحة، وأداء الطائرات، والوزن والتوازن، والعوامل البشرية، وتخطيط الرحلات، مع التركيز على التعاون الوثيق مع الطيارين لضمان عمليات آمنة وفعّالة.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي، إن تطوير المواهب الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية أمرًا حيوياً لاستراتيجية نمو فلاي دبي، ولا يدعم هذا البرنامج تدريبنا الداخلي والتخطيط للمستقبل فحسب، بل يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال خلق فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بما في ذلك مرحلي الطيران والمهندسين والطيارين، ويتيح فتح باب التقديم الآن واستقبال الدفعة الأولى خلال الأشهر القليلة المقبلة تغذية كوادرنا العاملة على المدى الطويل بشكل مباشر، وتلبية احتياجات التوسع في المستقبل.

ويمكن للشباب الاماراتي الحاصل على شهادة الثانوية العامة والذين تقل أعمارهم عن 24 عاماً التقدم للالتحاق بالبرنامج.

وعند إتمام المرحلتين الأكاديمية والعملية بنجاح، سيحصل الخريجون على شهادة إتمام الدورة، مما يؤهلهم مباشرةً للحصول على رخصة موظف مُرحِّل طيران رسمية، ووظيفة دائمة ضمن قسم عمليات الطيران المتنامي في فلاي دبي.

وقال البروفيسور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران، إن هذه المرحلة الجديدة من شراكتنا مع فلاي دبي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران، ويعكس فتح باب التقديم لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين للمواطنين الإماراتيين، التزامنا المشترك بإعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات التخصصية والخبرات اللازمة لدعم أحد أكثر القطاعات أهمية وتأثيراً في اقتصاد الدولة.

وأضاف: في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران، تزداد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة عمليات المستقبل والمساهمة في استدامة ريادة دولة الإمارات عالمياً، ومن هذا المنطلق، نفخر بدورنا في إعداد جيل جديد من المتخصصين الإماراتيين المؤهلين للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور قطاع الطيران الوطني.